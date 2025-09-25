Η Κηφισιά την Κυριακή (28/9, 19:00) θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο έβδομο παιχνίδι της στην επαρχία σε διάστημα 40 ημερών.

Το παιχνίδι με τον Άρη στο γήπεδο του Παναιτωλικού ήταν το τελευταίο εντός έδρας της Κηφισιάς που θα γίνει στην επαρχία. Το ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ (5/10, 18:00), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θα γίνει στο Περιστέρι, ενώ εφόσον όλα πάνε καλά και ολοκληρωθούν τα τυπικά το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη, μετά τη διακοπή.

Φυσικά πριν τον αγώνα με τον Δικέφαλο η Κηφισιά έχει μπροστά της το ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, το οποίο έχει... ξεχωριστή σημασία για τους Κρητικούς. Ο Όμιλος θα φιλοξενήσει τους Κυανόλευκους στο πρώτο του παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια και δεδομένα υπάρχει το ζητούμενο για καλό αποτέλσμα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν παρουσία κόσμου.

Στο Ηράκλειο θα μπει τέλος σε έναν απαιτητικό «κύκλο» με επτά παιχνίδια στην επαρχία σε διάστημα 40 ημερών, εκ των οποίων τα τέσσερα σε 15 ημέρες μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου!

Από την Καρδίτσα στην Κρήτη, με «στάση» στο Ζηρίνειο

Η σεζόν της Κηφισιάς εκκίνησε στις 19 Αυγούστου στην Καρδίτσα, στην αναμέτρηση με την τοπική Αναγέννηση, για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προκρίθηκε στα πέναλτι, με πρωταγωνιστές τους Ξενόπουλο (3 αποκρούσεις) και Τεττέη.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πήρε σχετικό κλειδάριθμο στην κλήρωση της Stoiximan Super League, ώστε να δώσει τα πρώτα δυο ματς της εκτός έδρας, στην προσπάθεια να εξασφαλίσει χρόνο για να βρει λύση στο γηπεδικό ζήτημα. Στην πρεμιέρα ταξίδεψε στη Λιβαδειά, όπου έχασε με ανατροπή από το Λεβαδειακό και εν συνεχεία πήρε το βαθμό στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων η Κηφισιά έπρεπε να δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η στάση του Τριφυλλιού να μη δώσει ποτέ απάντηση στα τρία επίσημα αιτήματα για το ΟΑΚΑ, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου, σε συνάρτηση με το γεγονός πως δεν υπήρχε εντός Αττικής εναλλακτική «έστειλαν» το ματς στο Βόλο, όπου η ομάδα του Λέτο θριάμβευσε με ανατροπή στην ανατροπή, στο τρίτο της παιχνίδι στη Θεσσαλία σε 25 ημέρες (με ενδιάμεση διακοπή).

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Κηφισιά έκανε μια «στάση» στην περιπλάνηση της στο «σπίτι» της, καθώς χάρη στην υποδειγματική και άψογη στάση του Αστέρα AKTOR το παιχνίδι των δυο ομάδων για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έγινε στη φυσική έδρα του συλλόγου, το Ζηρίνειο.

Στη συνέχεια η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε πρόγραμμα με τρία ταξίδια σε οκτώ μέρες. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο εντός έδρας αγώνας με τον Άρη έγινε στο διαθέσιμο γήπεδο του Αγρινίου και την περασμένη ηΤρίτη (23/9) η Κηφισιά αντιμετώπισε την Καβάλα στη Δράμα, λόγω εργασιών στο «Ανθή Καραγιάννη».

Όπως είναι λογικό αυτό το επιβαρυμένο πρόγραμμα με τα διαδοχικά ταξίδια έχει προκαλέσει καταπόνηση στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς και συνεπώς απαιτείται ανάλογη διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο ο Σεμπάστιαν Λέτο έδωσε ρεπό στους παίκτες του την Τετάρτη και από σήμερα (25/9) θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη «μάχη» της Κρήτης.

Συνοπτικά, μέσα σε περίπου σαράντα ημέρες η Κηφισιά θα έχει ταξιδέψει για ματς σε Καρδίτσα, Λιβαδειά, Λάρισα, Βόλο, Αγρίνιο, Δράμα και Ηράκλειο, όντας... γηπεδούχος σε δυο εξ αυτών!