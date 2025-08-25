Η Κηφισιά αιφνιδίασε τον Λεβαδειακό και προηγήθηκε 2-0 στο 25', όμως οι ανώτεροι γηπεδούχοι με ηγέτη τον Οζμπολτ που σκόραρε δις ανέτρεψαν τα δεδομένα και νίκησαν 3-2 παίζοντας μάλιστα από το 82' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τσιμπόλα.

Στη ματσάρα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League ο Λεβαδειακός νίκησε την Κηφισιά στη Βοιωτία με 3-2, κάνοντας ανατροπή από 0-2 στο 25ο λεπτό. Πρωταγωνιστής ο Όζμπολτ με δυο γκολ, μοιραίος ο Έμπο, ο οποίος έκανε το λάθος στο γκολ της νίκης της ομάδα τους Νίκου Παπαδόπουλου. Με δέκα παίκτες τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι λόγω της αποβολής του Τσιμπόλα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος, όσο και ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβασαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν ήταν στην εστία, με τους Τσάπρα, Αμπου Χάνα, Λιάγκα και Βήχο μπροστά του. Τσόκαιϊ - Κωστή χαφ και οι Μπάλτσι, Παλάσιος και Λαγιούς πίσω από τον Όζμπολτ.

Για την Κηφισιά ο Ραμίρες ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα και Χουχούμη μπροστά του. Ντίας - Έμπο χαφ και οι Τζίμας, Πόμπο, Αντόνισε πίσω από τον Τεττέη.

«Τρελό» πρώτο ημίχρονο, γύρισε από το 0-2 ο Λεβαδειακός σε 14 λεπτά

Ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη φάση του ματς στα 15 δευτερόλεπτα. Μακρινό σουτ του Μπάλτσι, έβγαλε με δυσκολία ο Ραμίρες και στην επαναφορά ο Μποτία πρόλαβε τον Παλάσιος.

Στο 14ο λεπτό ο Άμπου Χάνα έκανε χέρι στην περιοχή και έπειτα από παρέμβαση του VAR δόθηκε το πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Τεττέη. Στο 25ο λεπτό η ομάδα του Λέτο διπλασίασε το προβάδισμα της. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Πόμπο, η μπάλα στη γωνία του Λοντίγκιν για το 0-2.

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου χρειάστηκε 14 λεπτά για να γυρίσει το σκορ. Στο 35' έπειτα από γύρισμα του Τσάπρα ο Λαγιούς πλάσαρε τον Ραμίρες για το 2-1. Δυο λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός πήρε πέναλτι για χέρι του Μποτία σε σουτ του Παλάσιος και ο Όζμπολτ το εκτέλεσε εύστοχα για την ισοφάριση.

Το λάθος του Έμπο έκρινε το ματς

Το δεύτερο μέρος είχε αναμενόμενα πολύ πιο χαμηλό ρυθμό και ο Λεβαδειακός κατάφερε να φτάσει σε ανατροπή έπειτα από προσωπικό λάθος. Ο Όζμπολτ πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον Έμπο έξω από την περιοχή και πλάσαρε τον Ραμίρες για το 3-2.

Στο 77ο λεπτό οΤεττέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ο διαιτητής σφύριξε για φάουλ στην αρχή της φάσης από τον αρχηγό της Κηφισιάς στον Άμπου Χάνα, ο οποίος έπεσε εύκολα σε διεκδίκηση της μπάλας.

Στο 82ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, όταν ο Τσιμπόλα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πολύ σκληρό και επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ρούμπεν Πέρεθ. Μέχρι τέλους η Κηφισιά πίεσε παίζοντας 3-4-3 με δυο εξτρέμ (Σόουζα - Αντονίσε) στα άκρα και τρεις φορ (Τεττέη, Μάναλης, Μούσιολικ), όμως η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κράτησε το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

MVP: O Όζμπολτ ήταν πρωταγωνιστής, καθώς σκόραρε δις, κάνοντας αρχικά την ισοφάριση και εν συνεχεία την ανατροπή για το Λεβαδειακό.

Στο ύψος τους: Ο Τσόκαϊ κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή και ο Tσάπρας ήταν πολύ δραστήριος από τα δεξιά, έχοντας ασίστ στο γκολ του Λαγιούς. Από πλευράς Κηφισιάς ξεχώρισε ο δραστήριος Τεττέη.

Αδύναμος κρίκος: Κακό ματς από τον Έμπο , με λάθη στη μεσαία γραμμή και μεγαλύτερο αυτό που οδήγησε στο γκολ της ανατροπής.

Γκάφα: Το «δώρο» του Έμπο έξω από την περιοχή αλλά και το ιδιαίτερα επικίνδυνο μαρκάρισμα του Τσιμπόλα, ο οποίος αποβλήθηκε εννέα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Στραγάλι: Σωστή η αποβολή του Τσιμπόλα και το πέναλτι του Μποτία, όμως δεν είδε το πέναλτι του Άμπου Χάνα και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR. Στο 77' ο διαιτητής Μόσχου ακύρωσε γκολ του Τεττέη για φάουλ στον Άμπου Χάνα, έπειτα από υπόδειξη της βοηθού Κοσιμοπούλου.

Το ταμείο του Gazzetta: Δυο ομάδες από τις οποίες περιμένουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Κηφισιά έπρεπε να διαχειριστεί καλύτερα το μεγάλο της προβάδισμα στο πρώτο μέρος.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (80' Κάτρη), Μπάλτσι (46′ Συμελίδης), Παλάσιος (61′ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73′ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80' Πεντρόσο).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (61′ Πόκορνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (79' Μάναλης), Ντίας, Έμπο (71′ Πέρεθ), Τζίμας (46′ Γκέρσον Σόουζα), Πόμπο (71′ Μούσιολικ), Αντόνισε, Τεττέη.