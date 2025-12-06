Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης» του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Σάββατο σήμερα (06/12) και η 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις, με τα βλέμματα όλων να είναι συγκεντρωμένα σε εκείνη του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας υποδέχονται σήμερα στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τους Κρητικούς με μοναδικό στόχο την νίκη και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας μακριά από τους υπόλοιπους «διώκτες» του.

Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι μετά τις συνεχόμενες ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο ανεβαίνουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν μία ανταγωνιστική εικόνα και να διεκδικήσουν από το ματς ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αποστολή για την ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν θα είναι εύκολη, με τον Έλληνα τεχνικό να μην έχει στην διάθεση του τους τιμωρημένους Έντι Σαλσέδο και Γιάννη Αποστολάκη. Θυμίζουμε πως στην αποστολή των Κρητικών βρίσκονται οι Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σιτμαλίδης.

Από την άλλη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή του συμπεριέλαβε τους Ποντένσε, Τσικίνιο, αλλά έμειναν εκτός ο Μπρούνο και οι τραυματίες Ρέτσος και Πασχαλάκης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής ο Βόλος (20:30, Cosmote Sport 2) θα φιλοξενήσει στο Πανθεσσαλικό την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τους φέρουν ολοένα και πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan Superleague.

Οι μεταδόσεις της ημέρας