Δύο είναι οι αναμετρήσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της πρώτη τη τάξει κατηγορίας για το Σάββατο.

Το Ολυμπιακός - ΟΦΗ και το Βόλος - Κηφισιά είναι τα 2 παιχνίδια του Σαββάτου για την 13η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Πρώτο χρονικά εκ των 2 θα είναι το Ολυμπιακός - ΟΦΗ. Η αγωνιστική αυτή κλείνει τη Δευτέρα με το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός και ενώ την Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης και ως βραδινό παιχνίδι το ΑΕΚ - Ατρόμητος.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17.00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (COSMOTE SPORTS TV 1)

20.30: Βόλος - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17.00: Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός (NS2)

17.30: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: ΠΑΟΚ - Άρης (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (NS PRIME)