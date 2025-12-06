Stoiximan Super League 1: Με το Ολυμπιακός - ΟΦΗ ξεκινά η αγωνιστική
Το Ολυμπιακός - ΟΦΗ και το Βόλος - Κηφισιά είναι τα 2 παιχνίδια του Σαββάτου για την 13η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1. Πρώτο χρονικά εκ των 2 θα είναι το Ολυμπιακός - ΟΦΗ. Η αγωνιστική αυτή κλείνει τη Δευτέρα με το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός και ενώ την Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης και ως βραδινό παιχνίδι το ΑΕΚ - Ατρόμητος.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17.00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (COSMOTE SPORTS TV 1)
20.30: Βόλος - Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17.00: Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός (NS2)
17.30: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: ΠΑΟΚ - Άρης (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ - Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18.00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (NS PRIME)
