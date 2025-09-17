Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έκαναν βαθμολογικό «σεφτέ» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ήρθαν ισόπαλοι στη Ζηρίνειο με 1-1. Ήρθε από τον πάγκο και πήρε πέναλτι για την ισοφάριση ο Τεττέη.

Αλύγιστη Κηφισιά και... ούτε τώρα νίκη για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη προηγήθηκε στο Ζηρίνειο με τον Εμμανουηλίδη, όμως στο δεύτερο μέρος ο Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε στη «μάχη» τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος πήρε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1, με τις δυο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Kυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι ξεκίνησαν

O Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την Κηφισιά με 4-2-3-1. Ο Ξενόπουλος ήταν στην εστία, με τους Σμπώκο, Μποτία, Πέτκοφ και Κωνσταντακόπουλο στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έμπο - Ντίας χαφ, με τον Εσκιβέλ στο «10». Τζίμας, Χριστόπουλος εξτρέμ και φορ ο Μούσιολικ. Ο Κωνσταντακόπουλος είναι χαφ αλλά όπως και στο φιλικό με την Καλαμάτα δοκιμάστηκε ως αριστερό μπακ, καθώς Λαρουσί - Μαϊντάνα είναι ανέτοιμοι και ο Χουχούμης πήρε «ανάσες».

Από την πλευρά του ο Σάββας Παντελίδης κατέβασε τον Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-4-2. Ο Τσιντώτας ήταν στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Πομόνη στην άμυνα. Αλμυράς και Γιαμπλόνσκι στα χαφ, Κετού - Εμμανουηλίδης εξτρέμ και φορ οι Χαραλαμπόγλου - Γκιοακίνι.

«Χτύπησε» ο Εμμανουηλίδης, game - changer Τεττέη

Οι Αρκάδες έφτασαν κοντά στο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν ο Ξενόπουλος νίκησε τον Γκιοακίνι σε τετ α τετ και στο 15' οι γηπεδούχοι απείλησαν με την κεφαλιά του Μποτία έπειτα από κόρνερ. Στο 27' ο Κετού εκτέλεσε φάουλ και ο Εμμανουηλίδης αστόχησε με κεφαλιά.

Οι δυο εξτρέμ του Αστέρας AKTOR ήταν οι πρωταγωνιστές και στο γκολ της ομάδας τους, ύστερα από τρία λεπτά. Στο 30' ο Κετού έκανε ωραία ατομική ενέργεια, απέφυγε Σμπώκο - Τζίμα, έβγαλε τη σέντρα και ο Εμμανουηλίδης με σουτ άνοιξε το σκορ, όπως είχε κάνει στο φιλικό των δυο ομάδων στην Καισαριανή.

Η Κηφισιά είχε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά τα σουτ των Εσκιβέλ και Ντίας δεν κατέληξαν στο τέρμα. Στο 56' ο Πομόνης σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ξενόπουλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο «αφηνιασμένος» όπως είδαμε κόντρα στον Παναθηναϊκό, Ανδρέας Τεττέη, ήρθε από τον πάγκο με.. φόρα και στο 68ο λεπτό πήρε πέναλτι. Ο Έλληνας επιθετικός ανατράπηκε από τον Τσιντώτα, πήρε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.