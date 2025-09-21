Τις ευχαριστίες της απέναντι σε Βόλο και Παναιτωλικό απηύθυνε η Κηφισιά, η οποία αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό και στο Αγρίνιο μέχρι να λυθεί οριστικά το γηπεδικό της πρόβλημα.

Η Κηφισιά με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τις επαρχιακές ομάδες που τής παραχώρησαν τα γήπεδά τους μέχρι να λυθεί το γηπεδικό της ζήτημα. Πρόκειται για τον Βόλο, διότι αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Παναιτωλικό, καθώς υποδέχθηκε τον Άρη στο Αγρίνιο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Θυμίζουμε πως το παιχνίδι με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι το τελευταίο που θα δώσει η Κηφισιά ως γηπεδούχος στην επαρχία. Το ματς με την ΑΕΚ θα γίνει στο Περιστέρι σε περίπτωση που το γήπεδο του Ιωνικού δεν είναι έτοιμο έγκαιρα κι εν συνεχεία το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα εγκατασταθεί μόνιμα στη Νεάπολη.

Αξιοσημείωτο πως οι διοικήσεις Πρίτσα και Κωστούλα έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, όπως φάνηκε και το καλοκαίρι από τον συναινετικό τρόπο που βρήκαν λύση για την επιστροφή του Ανδρέα Τεττέη στα Βόρεια Προάστια.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε κατά τα φαινόμενα, η ταλαιπωρία στην οποία υποχρεώθηκε η ομάδα μας, αγωνιζόμενη δύο φορές ως γηπεδούχος σε πόλεις της επαρχίας, δεδομένου του γηπεδικού μας προβλήματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τόσο την ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ όσο και την ΠΑΕ Παναιτωλικός για την υποδειγματική τους φιλοξενία και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν την ομάδα μας.

Η στάση που τήρησαν αμφότερες οι ομάδες ενισχύει την αίσθηση της σύμπνοιας και της συνεργασίας που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Στο Αγρίνιο δε, νιώσαμε σαν στο σπίτι μας κι ακόμα πιο φιλόξενα. Κάτι για το οποίο άλλωστε δεν είχαμε καμμία αμφιβολία…»