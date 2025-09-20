Όπως και στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, έτσι και κόντρα στην Κηφισιά το Αγρίνιο ήταν γούρικο για τον Άρη! Πάλι τρίποντο, πάλι γκολ στο φινάλε, πάλι στο ίδιο τέρμα και νίκη (0-1) με τον Μισεουί! Οι τυπικά γηπεδούχοι έπαιζαν για ένα ημίχρονο με 10 λόγω αποβολής του Χουχούμη.

Το γκολ του Γκαμπριέλ Μισεουί στο 87’ λύτρωσε τον Άρη και τον οδήγησε στη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο Πρωτάθλημα καθώς επικράτησε με 0-1 της Κηφισιάς στο Αγρίνιο.

Ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε έστω κι αν ο τρόπος ήταν τουλάχιστον… χιτσκοκικός. Με το γκολ του 20χρονου Μισεουί στο 87ο λεπτό κι έπειτα από «σφυροκόπημα» της Κηφισιάς η οποία έπαιζε με παίκτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στον Χουχούμη. Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε την ομάδα του να πολιορκεί τον αντίπαλο αλλά να αδυνατεί να βρει τρόπους διάσπασης της άμυνας έως ότου εμφανιστεί ο Ολλανδός επιθετικός. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία του Γιουματζίδη τον οποίον «έσωσε» τουλάχιστον δύο φορές ο Κουμπάρακης από το VAR. Ο Άρης ζήτησε δύο πέναλτι, ένα η Κηφισιά η οποία «γκρίνιαξε» για το ακυρωθέν τέρμα στο 19ο λεπτό.

Χιμένεθ και Λέτο δεν έκαναν αλλαγές!

Ο Μανόλο Χιμένεθ εμπιστεύτηκε τους «11» με τους οποίους ο Άρης είχε ξεκινήσει στο ματς νίκες επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι, ομοίως έπραξε και ο Σεμπάστιαν Λέτο πλην της θέσης του τερματοφύλακα. Οι «κίτρινοι» παρατάχθηκαν με διάταξη 4-3-3 όπου στην αμυντική τετράδα ήταν οι Τεχέρο, Μεντίλ στα άκρα και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο μπροστά από τον Διούδη. Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος ήταν η τριάδα στον άξονα και η αντίστοιχη στην επίθεση αποτελούταν από τους Ντούντου (αριστερά), Μορουτσάν (δεξιά) και Μορόν.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε διάταξη με δύο αμυντικούς χαφ (Πέρεθ, Βιγιαφάνες) πίσω από τον Πόμπο καθώς στα επιθετικά άκρα έπαιξαν οι Παντελίδης, Αντόνισε και ο Τεττέη στην κορυφή. Σόουζα και Ποκόρνι ήταν οι δύο στόπερ μπροστά από τον Ξενόπουλο και οι Σιμόν, Χουχούμης οι δύο full back.

Αρκετή γκρίνια και ολίγον ποδόσφαιρο

Αυτή άρχισε από την πρώτη φάση του αγώνα όταν ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για μη καταλογισμό πέναλτι σε τράβηγμα του Πόμπο στον Μορόν εντός περιοχής. Ποιοτικό ποδόσφαιρο καμία από τις δύο ομάδες δεν απέδωσε στο πρώτο ημίχρονο. Η κατοχή μπάλας ήταν υπέρ του Άρη σε ποσοστό σταθερά πάνω από το 60% αλλά αυτή δεν οδήγησε στη δημιουργία και στη διάσπαση της πολυπρόσωπης άμυνας της Κηφισιάς. Ένα σουτ του Γαλανόπουλου στο 17ο λεπτό κι ένα ακόμη από τον Λορέν Μορόν στο 31’ από αρκετά πλάγια θέση εντός της περιοχής ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει σε δημιουργικό επίπεδο καθώς πήρε ελάχιστα από τον άξονα αλλά και από τον Μορουτσάν πριν την υποχρεωτική αντικατάστασή του (λόγω τραυματισμού) από τον Πιόνε Σίστο.

Το χέρι του Τεττέη και οι τάπες του Χουχούμη

Επιθετικά, η Κηφισιά στηρίχθηκε στη δημιουργική ικανότητα του Πόμπο και στο πείσμα του Τεττέη. Στο 19’ ο πρώτος σκόραρε σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας από τον Πέδρο Άλβαρο αλλά πριν αυτή φτάσει στον Πόμπο, χτύπησε στο χέρι – πάνω στην κόντρα – του Τεττέη. Κρίνοντας ότι έτσι απέκτησε πλεονέκτημα, υπήρξε παρέμβαση από το VAR και το τέρμα ακυρώθηκε. Εκεί άρχισε να γκρινιάζει η Κηφισιά η οποία είδε τον Βιγιαφάνες να αποχωρεί υποχρεωτικά (λόγω τραυματισμού). Στο 40’ η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι υποστηρίζοντας ότι στο γύρισμα της μπάλας από την αριστερή πλευρά, αυτή χτύπησε στο χέρι του Φαμπιάνο αλλά ο διαιτητής Γιουματζίδης και ο Κουμπαράκης στο VAR είχαν αντίθετη άποψη για να φτάσουμε στη φάση του 45+2. Ο Χουχούμης πήγε με τις τάπες πάνω στον Μορόν. Αρχικά είδε την κίτρινη κάρτα, μεσολάβησε η παρέμβαση του VAR και τελικώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Έτσι έκλεισε και το κάκιστο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο. Δίχως ουσιαστικές φάσεις και με αρκετές ημιτελείς προσπάθειες.

Ξεκίνημα με αλλαγή

Το αριθμητικό μειονέκτημα άλλαξε την τακτική του Σεμπάστιαν Λέτο ο οποίος απέσυρε τον δημιουργικό – και θετικό στο πρώτο ημίχρονο – Πόμπο κι έριξε στο παιχνίδι τον αμυντικογενή Έμπο αλλάζοντας και τον σχηματισμό του (4-4-1). Στο 50’ η τρομερή μπαλιά του Μόντσου έβγαλε τον Μορόν απέναντι στον Ξενόπουλο αλλά στο ψιλοκρεμαστό πλασέ από το ύψος της γραμμής της περιοχής η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία των γηπεδούχων. Αναζητώντας τρόπο διάσπασης της άμυνας της Κηφισιάς, ο Μανόλο Χιμένεθ φρέσκαρε και άλλαξε τα χαρακτηριστικά της επιθετικής γραμμής του με την είσοδο των Μισεουί, Γιαννιώτα.

Στο 57’ ο Ξενόπουλος έκανε δεύτερη εντυπωσιακή απόκρουση στη δεύτερη επίσης απόπειρα του Μορόν να τον κρεμάσει. Στο 60’ ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Ντίας εντός περιοχής αλλά διαιτητής και VAR είχαν αντίθετη άποψη. Βλέποντας την ομάδα του να ξεμένει από τρεξίματα ο Σεμπάστιαν έκανε ακόμη δύο αλλαγές για να τη φρεσκάρει στο ντεμπούτο του Λαρουσί στο Πρωτάθλημα.

Οι φωνές του Χιμένεθ για κυκλοφορία μπάλας

Βλέποντας την ομάδα του να παίζει βιαστικά και επιπόλαια, ο Μανόλο Χιμένεθ φώναξε για περισσότερη κυκλοφορία μπάλας και υπομονή. Έτσι προέκυψε η φάση του 70ου λεπτού με την κεφαλιά του Μόντσου όπου η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Η Κηφισιά έπαιξε μαζική άμυνα αναζητώντας παράλληλα τη μία στιγμή στην κόντρα επίθεση. Αυτή βρήκε ο Τεττέη στο 79’ ο οποίος εκτέλεσε άστοχα από πλάγια θέση εντός περιοχής. Ο Άρης συνέχισε την πίεση του αλλά με τόσους παίκτες της Κηφισιάς στην περιοχή, δεν μπορούσε να βρει τρόπους εκτέλεσης.

Μισεουί ο… λυτρωτής

Όλα άλλαξαν στο 87ο λεπτό όταν και πάλι σε φάση διαρκείας εντός της περιοχής της Κηφισιάς, ο Γκαμπριέλ Μισεουί βρέθηκε με την μπάλα στα πόδια στο ύψος της μικρής περιοχής και με (γεμάτο ένταση) πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1). Η Κηφισιά υποχρεωτικά χρειάστηκε να βγει από τα καρέ της για να βρει το γκολ της ισοφάρισης αλλά με παίκτη παραπάνω, το παιχνίδι ήταν εύκολο για διαχείριση για τον Άρη.

Ο Χουχούμης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ενώ την κίτρινη είδαν οι Σιμόν (Κηφισιά), Μόντσου, Ράτσιτς, Τεχέρο (Άρης)

MVP: Ποιος άλλος; Ο Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος λύτρωσε τον Άρη με το γκολ και του έδωσε επιθετικότητα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο.

Στο ύψος τους: Για τον Άρη, πολύ καλό παιχνίδι από τον Σίστο ενώ ο Ούρος Ράτσιτς ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο. Για την Κηφισιά, ο Τεττέη κράτησε όλη την επιθετική γραμμή της Κηφισιάς καθώς δεν δικαιώθηκαν για το παιχνίδι τους οι δύο στόπερ της Κηφισιάς.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Χουχούμης άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Πλην του Τεττέη, η Κηφισιά δεν πήρε πολλά από τους άλλους επιθετικούς της και ειδικά από την αντικατάσταση του Πόμπο και μετά.

Η «γκάφα»: Αυτή του Άλβαρο στο ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς, ασχέτως του ότι δεν κόστισε.

Το «στραγάλι»: Ο άπειρος στη Superleague Γιουματζίδης έκανε αρκετά λάθη και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR τόσο στη φάση του τέρματος της Κηφισιάς στο 19’ όσο και στην αποβολή του Χουχούμη. Νωρίτερα ο Άρης είχε ζητήσει πέναλτι σε τράβηγμα στον Μορόν αλλά και στο 60’ σε χέρι του Ντίας. Ο διαιτητής από την Πέλλα έχασε και αρκετές κίτρινες κάρτες.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης άξιζε να κερδίσει το παιχνίδι βάσει των φάσεων που δημιούργησε και της ποδοσφαιρικής λογικής του. Η Κηφισιά, έχοντας αριθμητικό μειονέκτημα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε με τον χρόνο κι έπαιξε μαζική άμυνα.

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (46’ Έμπο), Σόουζα, Ποκόρνι, Πέρεθ (89' Εσκιβέλ), Βιγιαφάνες (25’ Ντίας), Αντονίσε (65’ Λαρουσί), Τεττέη, Παντελίδης (65’ Τζήμας).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο (90+5 Ροζ), Μεντίλ, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (55’ Μισεουί), Ντούντου (55’ Γιαννιώτας), Μορουτσάν (41’ Σίστο), Μορόν.