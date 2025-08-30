Η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε στο 52' με τον Πέρες, αλλά η Κηφισιά ισοφάρισε με αυτογκόλ του Παντελάκη και οι δυο αντίπαλοι που αγωνίζονταν πέρυσι στη Superleague 2 πήραν τους πρώτους βαθμούς τους με το τελικό 1-1.

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι των δύο περσινών πρωταθλητών της Super League 2. Η ΑΕΛ Novibet που κέρδισε την άνοδο στον Βόρειο όμιλο, υποδέχθηκε την Κηφισιά που τα κατάφερε στον Νότιο με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ (1-1) και να παίρνουν από έναν βαθμό που ήταν και ο πρώτος τους στο φετινό πρωτάθλημα της Super League.

Πώς έπαιξαν οι δύο ομάδες

Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με 4-2-3-1. Αρχικά η ΑΕΛ Novibet του Γιώργου Πετράκη είχε τον Μελίσσα στο τέρμα, τον Δεληγιαννίδη δεξί μπακ, τον Κοβάτσεβιτς αριστερό και τους Τσάκλα και Παντελάκη στο κέντρο της άμυνας. Οι Στάικος και Ατανάσοφ ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Γιούση αριστερό εξτρέμ, τον Μούργο δεξί και τον Πέρες πίσω από τον Τούπτα που ξεκίνησε ως σέντερ φορ.

Από την πλευρά του Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε την Κηφισιά με τον Ραμίρες στο τέρμα, τον Σιμόν δεξί μπακ, τον Χουχούμη αριστερό και τους Πόκορνι, Σόουζα στα στόπερ. Οι Πέρεθ και Εμπό ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Ζέρσον δεξί εξτρέμ, τον Αντονίσε αριστερό και τον Πόμπο πίσω από τον Τεττέι.

Η Κηφισιά τις μεγάλες φάσεις με τον Μελίσσα μεγάλο πρωταγωνιστή

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που σε μεγάλο βαθμό ανήκε στους φιλοξενούμενους. Οι παίκτες της Κηφισιάς παρότι αρχικά είδαν τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο, ανέβασαν την απόδοσή τους και έχασαν μεγάλες ευκαιρίες.

Η πρώτη ήταν στο 18' με τον Εμπό να κάνει το σουτ, την μπάλα να κοντράρει και τον Μελίσσα να καταφέρνει να διώξει σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση για τον ίδιο. Η δεύτερη και ακόμα μεγαλύτερη χάθηκε στο 34' με τον Πόμπο να εκτελεί φοβερά ένα φάουλ και τον Μελίσσα να διώχνει εντυπωσιακά με το ανάποδο χέρι. Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι στο 41' βρέθηκαν με την σειρά τους κοντά στο γκολ με τον Γιούση να κάνει ένα τρομερό βολ πλανέ στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ, με την συγκεκριμένη φάση να είναι και η τελευταία σημαντική για το πρώτο ημίχρονο.

Γκολάρα ο Πέρεθ, άμεση απάντηση με αυτογκόλ του Παντελάκη

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πολύ καλύτερα και μόλις στο 50' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα μετά από κλέψιμο ο Πέρεθ έκανε εξαιρετική ενέργεια και φοβερό πλασέ στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες. Αρχικά το τέρμα αυτό ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά μετά από εξέταση του VAR μέτρησε κανονικά με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα.

Μετά το 1-0 η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και κέρδισε μέτρα, με τους γηπεδούχους να μην δείχνουν να ανησυχούν διώχνοντας κάθε προσπάθεια των φιλοξενουμένων. Στο 63' ωστόσο έγινε το 1-1. Συγκεκριμένα ο Χουχούμης έκανε ωραία σέντρα από αριστερά, με τον Παντελάκη στην προσπάθειά του να διώξει πριν τον Τεττέι να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με προβολή κάνοντας άθελά του το 1-1.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το 80' δεν είχαμε κάτι φοβερό με εξαίρεση την εξαιρετική ευκαιρία των γηπεδούχων με τον Κοβάτσεβιτς στο 79' να βρίσκει εξαιρετικά τον Χατζηστραβό που με αδύναμη προβολή έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες. Οι δύο ομάδες έχασαν από μία μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις με το 1-1 να μένει ως το τέλος.

MVP: Ο Μελίσσας. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ έκανε μεγάλες επεμβάσεις ενώ και στο γκολ που δέχθηκε δεν μπορούσε να αντιδράσει καθώς πέτυχε αυτογκόλ ο Παντελάκης.

Στο ύψος τους: Ο Τεττέι που απείλησε πολλές φορές τους γηπεδούχους, αλλά και ο Πέρεθ που με μια γκολάρα άνοιξε το σκορ.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Παντελάκης που όσο καλός κι αν ήταν συνολικά στο ματς, με το αυτογκόλ του έδωσε το δικαίωμα στην Κηφισιά να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η «γκάφα»: Την έκανε ο Σόουζα στις καθυστερήσεις καθώς ανενόχλητος έχασε μοναδική ευκαιρία μέσα στην μικρή περιοχή να κάνει το 1-2.

Το «στραγάλι»: Χωρίς λάθη η διαιτησία του Κουκουλά, καθώς στο γκολ που αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ το λάθος, αν μπορέσει να πει λάθος, καθώς ήταν οριακό ήταν του βοηθού και διορθώθηκε άμεσα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Η Κηφισιά ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι σε μια ΑΕΛ Novibet που αν και προηγήθηκε δεν κατάφερε να κρατήσει το 1-0 και να πάρει τη νίκη. Δίκαιη μοιρασιά σε ένα ντέρμπι των περσινών πρωταθλητών στους δύο ομίλους της Super League 2.

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Παντελάκης, Στάικος (66′ Γκαράτε), Ατανάσοφ, Πέρεζ (82′ Σουρλής), Γιούσης (76′ Χατζηστραβός), Μούργος (66′ Σαγάλ), Τούπτα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Χουχούμης, Ρούμπεν, Έμπο (55′ Ντίας), Πόμπο (66′ Εσκεβέλ), Αντόνισε (82′ Μουσιόλικ), Ζέρσον (55′ Παντελίδης), Τετέι.