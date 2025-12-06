Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις στη Super League, τη Stoiximan GBL και την Premier League.

Πλούσιο το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά σήμερα (6/12) με δύο αναμετρήσεις. Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1) και στις 20:30 ο Βόλος φιλοξενεί την Κηφισιά σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Νωρίτερα, στις 13:45, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα γυναικών με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της Stoximan GBL με τέσσερα παιχνίδια. Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος εντός έδρας με τον Κολοσσό (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (EPT Sports 1). Στις 18:15 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2) και στις 18:15, ακολουθεί το Περιστέρι - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 15η αγωνιστική της Premier League με το Άστον Βίλα - Άρσεναλ (14:30, Nova Sports Premier League), το Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Λιντς - Λίβερπουλ (19:30, Νοva Sports Premier League) να ξεχωρίζουν. Τέλος, στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Μπέτις στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας