Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ολυμπιακός - ΟΦΗ, η Stoiximan GBL και τα ματς της Premier League
Πλούσιο το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά σήμερα (6/12) με δύο αναμετρήσεις. Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1) και στις 20:30 ο Βόλος φιλοξενεί την Κηφισιά σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Νωρίτερα, στις 13:45, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα γυναικών με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της Stoximan GBL με τέσσερα παιχνίδια. Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος εντός έδρας με τον Κολοσσό (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (EPT Sports 1). Στις 18:15 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2) και στις 18:15, ακολουθεί το Περιστέρι - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1).
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 15η αγωνιστική της Premier League με το Άστον Βίλα - Άρσεναλ (14:30, Nova Sports Premier League), το Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Λιντς - Λίβερπουλ (19:30, Νοva Sports Premier League) να ξεχωρίζουν. Τέλος, στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Μπέτις στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (13:45,ΕΡΤ2)
- Άστον Βίλα - Άρσεναλ (14:30, Nova Sports Premier League)
- Προμηθέας - Μύκονος (16:00, ΕΡΤ2)
- ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00, EPT Sports 1)
- Ολυμπιακός - ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 1)
- Μπόρνμουθ - Τσέλσι (17:00, Nova Sports 2)
- Έβερτον - Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00, Nova Sports 4)
- Νιούκαστλ - Μπέρνλι (17:00, Nova Sports 5)
- Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League)
- Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15, ΕΡΤ2)
- Περιστέρι - Μαρούσι (18:15, EPT Sports 1)
- Μπέτις - Μπαρτσελόνα (19:30, Nova Sports prime)
- Λιντς - Λίβερπουλ (19:30, Νοva Sports Premier League)
- Βόλος - Κηφισιά (20:30, Cosmote Sport 2)
