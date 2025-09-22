Κανένας νικητής, μα και κανείς χαμένος

Ο Δημοσθένης κάνει μια αποτίμηση της αγωνιστικής για τους τέσσερις μεγάλους, οι οποίοι μπορεί να μην πήραν το τρίποντο, όμως στο τέλος της ημέρας, άπαντες μπορούν να νιώθουν ικανοποιημένοι.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα η εκτίμηση για άνετο διπλό του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων». Η αποκαρδιωτική εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι σε Λεβαδειακό και Κηφισιά, σε συνδυασμό με την απογοήτευση στον κόσμο του «τριφυλλιού», έκαναν κάποιους να πιστεύουν ότι οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα έκαναν... παρέλαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέχασαν, όμως, ότι όλα τα ντέρμπι ξεκινούν από το «μηδέν», κάτι που επαληθεύτηκε και στο χθεσινό. Το τελικό 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι – στα δικά μου μάτια – απόλυτα δίκαιο και μάλιστα αφήνει και στις δύο ομάδες ένα μεγάλο «αχ».

Σίγουρα, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, με το γκολ της ισοφάρισης να έρχεται στο 92’, μένει μια πικρία στον Παναθηναϊκό. Απείχε μόλις λίγα δευτερόλεπτα από μία μεγάλη νίκη, που θα του έδινε – όχι μόνο βαθμολογική – μία μεγάλη ψυχολογική τόνωση. Ωστόσο, αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα του ματς, θα ήταν άδικο για τον Ολυμπιακό να φύγει χωρίς βαθμό από τη Λεωφόρο. Άσε, που η δική μου αίσθηση λέει πως, αν υπήρχαν ακόμη πέντε λεπτά στην αναμέτρηση, δεν αποκλείεται η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να είχε πετύχει και δεύτερο τέρμα και να έπαιρνε το διπλό. Και επειδή, πριν από το ματς, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα την... αγόραζε την ισοπαλία, τότε μπορεί να αισθάνεται, εν μέρει, ικανοποιημένος.

H άλλη πλευρά του νομίσματος ανήκει στον Ολυμπιακό. Ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα μακριά από μία... απαγορευτική ήττα που θα έφερνε αρκετή γκρίνια στον Πειραιά, καθώς είχε προηγηθεί και η λευκή ισοπαλία με την Πάφο μεσοβδόμαδα. Στο τέλος της ημέρας, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να έχουν μία αίσθηση ανωτερότητας, έναντι του «αιωνίου» αντιπάλου, αφού οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ απέδειξαν την τεράστια διαφορά των ρόστερ των δύο ομάδων. Ταυτόχρονα, οι Πειραιώτες... έβγαλαν ήδη τη Λεωφόρο από το πρόγραμμά τους και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τα «δώρα» του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Οπότε, κρατάει το Χ και συνεχίζει.

Θα πει κανείς, πόσο ικανοποιημένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ με το 0-0 απέναντι στον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη ή η ΑΕΚ με το 1-1 στη Λάρισα; Καθόλου, είναι η προφανής απάντηση. Ειδικά για το «δικέφαλο του βορρά», η απώλεια βαθμών στην έδρα του, απέναντι σε ένα μικρομεσαίο αντίπαλο, συνιστά τεράστια «γκέλα». Και όταν, μάλιστα, η ομάδα προέρχεται από βαριά ήττα στο κύπελλο από τη Λιβαδειά, τα σύννεφα αρχίζουν να μαζεύονται πάνω από την Τούμπα. Για την «Ένωση», όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, καθώς αγωνίστηκε σε ένα γήπεδο και απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να κόψει βαθμούς και από τους υπόλοιπους μεγάλους. Ωστόσο, η εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο της AEL FC Arena ήταν για άνετο διπλό, που όμως δεν ήρθε.

Παρά τις ισοπαλίες τους, ωστόσο, οι δύο «δικέφαλοι» εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Το περίμενε αυτό ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μείνει στο «μηδέν» το Σάββατο; Όχι. Θα μπορούσε και η ΑΕΚ να είναι πίσω, αν ο Ολυμπιακός νικούσε στη Λεωφόρο; Ναι. Άπαντες, λοιπόν, ικανοποιημένοι. Και προχωρούν. Αρκεί, βέβαια, να έχουν στο μυαλό τους τι γίνεται και πίσω τους, γιατί ο Άρης έκανε το 3 στα 3 με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και ακολουθεί με το πόδι πατημένο στο γκάζι.

Υ.Γ. Έχετε παρατηρήσει τι κάνει ο Λεβαδειακός; Δεν είναι μόνο η ευρεία νίκη επί του ΟΦΗ και η πέμπτη θέση στη βαθμολογία, αλλά ότι έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με οκτώ τέρματα, ενώ ήδη έχει παίξει με τους δύο από τους τέσσερις μεγάλους.