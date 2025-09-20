Μετά την βαριά ήττα στη Λιβαδειά, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα καθώς έμεινε στο 0-0 κόντρα στον μαχητικό Παναιτωλικό, που έπαιζε από το 82' με δέκα παίκτες (κόκκινη ο Ουνάι). Ο Σιδηρόπουλος μέσω VAR ακύρωσε γκολ του Άλεξιτς για προηγηθέν φάουλ!

Το «3 στα 3» του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έμεινε εκεί, καθώς ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που έφυγε με το χαμόγελο από το 0-0 της Τούμπας, αλλά και τη... γλυκόπικρη γεύση για το τέρμα του Αλεξιτς που ακυρώθηκε για προηγηθέν φάουλ στον Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ είχε 19 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες, σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου 2015.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά η ομάδα του Αγρινίου έφυγε και πάλι με το βαθμό της ισοπαλίας σ’ ένα νέο 0-0 που έφερε αποδοκιμασίες στην Τούμπα κατά των παικτών του ΠΑΟΚ από τους οργανωμένους, κυρίως, οπαδούς του «Δικεφάλου».

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

O «πληγωμένος» ΠΑΟΚ από τη βαριά ήττα με 4-1 στη Λιβαδειά για το Κύπελλο Ελλάδας, κατέβηκε στην Τούμπα με στόχο να πετύχει το «4Χ4» και το απόλυτο στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Στο τέλος δεν το πέτυχε ούτε αυτό!

Απέναντι στον Παναιτωλικό ο Ραζβάν Λουτσέσκου επανάφερε όλους σχεδόν τους βασικούς ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν στον πάγκο, όπως και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Μπροστά από τον Παβλένκα η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από το δίδυμο Λόβρεν – Κεντζιόρα στο κέντρο και τους Σάστρε (δεξιά), Μπάμπα (αριστερά) στα δύο άκρα.

Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ επέστρεψαν σε ρόλο εσωτερικών μέσων, με την τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής να αποτελείται από τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τάισον και τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον Παναιτωλικό δεν ήταν διαθέσιμοι οι Ματσάν (έλαβε άδεια λόγω της γέννησης του παιδιού του), Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Μαυρίας (τραυματίες), ενώ νέο πρόσωπο στην αποστολή ήταν ο διεθνής Βολιβιανός μεσοεπιθετικόις, Τζέισον Τσούρα, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

O Έλληνας τεχνικός παράταξε της ομάδα του Αγρινίου με ένα «4-3-3» το οποίο αποτελούσαν οι Τσάβες, Γαλιάτσο, Σιέλη, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς, Μπελεβώνη, Κοντούρη, Μίχαλακ, Εστέμπαν και Αγκίρε.

Ανούσια κατοχή του ΠΑΟΚ

Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε με την συμπλήρωση 10 λεπτών. Το δυνατό σουτ του Σάστρε είχε κατεύθυνση προς την εστία, η παρέμβαση αμυντικού του Παναιτωλικού έστειλε την μπάλα κόρνερ, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να διατηρούν σε πολύ υψηλά ποσοστά την κατοχή.

Πριν την συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου ο Πέλκας αποχώρησε από το παιχνίδι με πρόβλημα (αιμάτωμα στο δεξιό δικέφαλο, αμφίβολος για το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ), στη θέση του πέρασε ο Κωνσταντέλιας. Με το… καλησπέρα στο ματς (17’) ο 22χρονος μεσοεπιθετικός από το Βόλο έγινε απειλητικός για την εστία του Παναιτωλικού, αλλά ο Τσάβες απομάκρυνε το επικίνδυνο γύρισμα του «Ντέλια», που είχε στόχο τον Γιακουμάκη.

Ο Παναιτωλικός φάνηκε επιθετικά στο 38ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Σιέλη από τα 40 μέτρα, που απομάκρυνε σε κόρνερ ο Παβλένκα, με τον ΠΑΟΚ να αναζητά το γκολ δίχως καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια.

Πίεσε, έτρεξε, δίχως αποτέλεσμα

Ο Τσάβες είχε απάντηση στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς (48’), με τον Σέρβο αρχηγό να μη βρίσκει εστία τρία λεπτά αργότερα, πετώντας στα σκουπίδια την εντυπωσιακή ενέργεια και πάσα του Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ της λύτρωσης, ο Μεϊτέ είδε την κεφαλιά να έχει κατεύθυνση στην εστία του Παναιτωλικού, αλλά να παρεμβαίνει ο… Γιακουμάκης, που με την σειρά του αστόχησε σε κενή εστία μετά το γύρισμα του Οζντόεφ. Απίστευτα πράγματα! Όλα αυτά στα πρώτα δέκα λεπτά του δευτέρου μέρους.

Μπαίνοντας στο τελευταίο εικοσάλεπτο, με το σκορ στο 0-0, ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς Ντεσπόντοφ και Καμαρά, με τον Παναιτωλικό να βρίσκει γκολ με τον Άλεξιτς στην πρώτη επαφή του Σέρβου επιθετικού με την μπάλα, αλλά το γκολ να ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του VAR (Ευαγγέλου) για φάουλ (πάτημα) πάνω στον Γιακουμάκη.

H αποβολή του Γκαρσία έφερε ακόμη πιο πίσω τον Παναιτωλικό, ο Τσάβες είπε «όχι» στην καρφωτή κεφαλιά του Καμαρά (82’)

MVP: Ο Τσάβες ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε και με τις αποκρούσεις του κράτησε όρθιο τον Παναιτωλικό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Σιέλη που «εξαφάνισε» τον Γιακουμάκη, σε υψηλά στάνταρ η απόδοση του Μεϊτέ για ένα ακόμη ματς.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ζίβκοβιτς συνέχισε τις μέτριες έως κακές εμφανίσεις.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Γιακουμάκης επιχείρησε από τα 40 μέτρα να σκοράρει σε μια κάκιστη επιλογή, απόρροια της έλλειψης καθαρού μυαλού.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είδε τον VAR (Ευαγγέλου) να τον καλεί για on the field εξέταση της φάσης του γκολ από τον Άλεξιτς. Ο διεθνής ρέφερι ακύρωσε το γκολ για πάτημα πάνω στον Γιακουμάκη. Στο 82’ απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Γκαρσία πάλι μετά από παρέμβαση του VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναιτωλικός μετά το «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας και από την Τούμπα. Πανάξιος βαθμός ψυχολογίας για τους Αγρινιώτες, μια ισοπαλία που έβαλε σε μπελάδες τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν τις μέτριες εμφανίσεις και μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, απώλεσαν δύο πολύτιμους βαθμούς εντός έδρας. Τα… φαντάσματα του ΟΦΗ, του Βόλου, της Καλλιθέας ξαναγύρισαν στην Τούμπα, που στο τέλος αποδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Πέλκας (15’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστεμπάν, Μπελεβώνης (57’ Ενκολόλο), Αγκίρε (72’ Άλεξιτς)