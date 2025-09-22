Το ντέρμπι της Λεωφόρου ανήκει στην ιστορία και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για τις κινήσεις που έγιναν την ώρα του αγώνα από τους δύο πάγκους κι εν πολλοίς έκριναν το αποτέλεσμα.

Στο προηγούμενο... ραντεβού σε αυτή εδώ τη γωνιά, τονίζαμε πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα ξεκινούσαν το ντέρμπι της Λεωφόρου από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Οι «πράσινοι» με το κεφάλι ζαλισμένο από τις σερί σφαλιάρες από Λεβαδειακό και Κηφισιά και οι «ερυθρόλευκοι» με τον αέρα του «3x3» στο πρωτάθλημα, αλλά και μια μικρή πίκρη από την απώλεια της νίκης κόντρα στην Πάφο.

Ο Παναθηναϊκός επιθυμούσε με τον νέο προπονητή στον πάγκο να δείξει μια αντίδραση και να ξαναμπεί σε κούρσα διεκδίκησης πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός επιθυμούσε να... βγάλει νοκ άουτ τον «αιώνιο» αντίπαλό του και να δείξει γιατί και φέτος είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Η «αλήθεια» του 90λεπτου στην Λεωφόρο είναι κάπου στη... μέση.

Η αντίδραση βγήκε από τον Παναθηναϊκό, βρήκε γκολ με τον Ντέσερς για να προηγηθεί και αγκάλιασε μια νίκη την οποία... έχασε στο 92'. Το άγχος για την διατήρηση του αποτελέσματος... έπνιξε τους πάντες στον Παναθηναϊκό. Όσο κι αν προσπαθούσε από τον πάγκο ο Κόντης, ο χρόνος κυλούσε και το... μοιραίο για τους γηπεδούχους πλησίαζε πάνω από τον ουρανό της Λεωφόρου.

Η κούραση που έβγαινε όσο περνούσε η ώρα ήταν φανερή στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού», το σώμα και το πνεύμα είχαν... παραδοθεί άνευ όρων και ο Ολυμπιακός φυσικά όταν «μυρίστηκε αίμα» χτύπησε. Βρήκε φάσεις, έχασε ευκαιρίες, αλλά τη «μία φάση, μια στιγμή» του 92' δεν την ξόδεψε. Ο Ελ Καμπί αφού δευτερόλεπτα πριν έχασε το άχαστο για την κλάση του, τελικά βρήκε τα δίχτυα του Ντραγκόφσκι και έδωσε στον Ολυμπιακό τον βαθμό που σίγουρα άξιζε στο ματς.

Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά στο φινάλε, προηγήθηκαν πολλά άλλα κατά την διάρκεια του ματς. Μπορεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ιπποτικά στις δηλώσεις του να τόνισε πως πιθανότατα να έκανε λάθη στις αρχικές του επιλογές στην ενδεκάδα, όμως εν συνεχεία ήταν ο καθοριστικός παράγοντας του αγώνα με τις κινήσεις του από τον πάγκο. Κι εκεί ήταν το «κλειδί του ματς». Η διαφορά στην ποιότητα των παικτών που δεν πάτησαν εξ αρχής χορτάρι, αλλά χρειάστηκε να έρθουν στην πορεία. Για άλλη μια φορά, όπως και προ διετίας, ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν κομβικός στο γρασίδι της Λεωφόρου.

Ο Πορτογάλος έδειξε όλη του την μεγαλοπρέπεια, έδωσε μέτρα στην ομάδα του, έδωσε λύσεις και φυσικά από την άλλη οι παίκτες του Παναθηναϊκού αδυνατούσαν με κάθε τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Από κοντά η κλάση του Ταρέμι, αλλαγή κι αυτός, με την καθοριστική ασίστ της ισοφάρισης. Εσε και Τσικίνιο επίσης σημαντικοί. Παίκτες που προφανώς λογίζονται ως βασικοί και όταν χρειάστηκε έδωσαν το... σύνθημα αντεπίθεσης μετά από το γκολ του Ντέσερς.