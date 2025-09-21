Μεντιλίμπαρ: «Μπήκαν παίκτες που βοήθησαν, με έκαναν να σκεφτώ ότι μπορεί να έκανα λάθος στην αρχή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού, μιλώντας στη COSMOTE TV μετά το 1-1 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κατάθεσε τις σκέψεις του.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού μετά το πέρας του αγώνα στη Λεωφόρο τόνισε στη COSMOTE TV μεταξύ άλλων ότι «πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ευκαιρίες. Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν λάθος δικό μας. Μετά από ένα λάθος δικό τους σκόραρε ο Αγιούμπ. Παρόλο που πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τους 3 βαθμούς είμαστε ικανοποιημένοι από το ότι σκοράραμε για το 1-1».

Για το ότι ήταν πιο εκνευρισμένος από ποτέ σχολίασε πως «νομίζω πως μέχρι και τη φάση του γκολ που δεχθήκαμε ήμουν ήρεμος. Το γκολ που δεχθήκαμε και οι ευκαιρίες που χάσαμε ήταν που με εκνεύρισαν. Εάν ήμασταν πιο αποτελεσματικοί και ήρεμοι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς».

Ως προς τις αλλαγές και ότι βοήθησαν ο Μεντιλίμπαρ είπε ανάμεσα στα άλλα ότι «για αυτό υπάρχουν οι αλλαγές. Οι παίκτες που μπαίνουν είναι πιο φρέσκοι. Μπήκαν παίκτες που βοήθησαν και με έκαναν να σκεφτώ ότι μπορεί έκανα λάθος στην αρχή (με την 11άδα».