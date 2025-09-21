Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τρομερός Ποντένσε, ασίστ Ταρέμι και ο Ελ Καμπί έσωσε το βαθμό (vid)
Ο Ολυμπιακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο! Ο Παναθηναϊκός κρατούσε στα χέρια του το πρώτο τρίποντο της σεζόν και μάλιστα σε «αιώνιο» ντέρμπι, όμως τελευταίος... μίλησε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Στο 90+2' ο Ποντένσε έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, πέρασε την μπάλα στον Ταρεμί, ο οποίος έβγαλε σε θέση βολής τον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός «killer» με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους, έσωσε το βαθμό για την ομάδα του και πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.