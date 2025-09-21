Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί σκόραρε για τον Ολυμπιακό στο 90+2' του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο! Ο Παναθηναϊκός κρατούσε στα χέρια του το πρώτο τρίποντο της σεζόν και μάλιστα σε «αιώνιο» ντέρμπι, όμως τελευταίος... μίλησε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Στο 90+2' ο Ποντένσε έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, πέρασε την μπάλα στον Ταρεμί, ο οποίος έβγαλε σε θέση βολής τον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός «killer» με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους, έσωσε το βαθμό για την ομάδα του και πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του.