Ο Σίριλ Nτέσερς έδωσε προβάδισμα στο 48' για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, μετά από δυο σπουδαίες ευκαιρίες ισοφάρισε τελικά 1-1 στο 90' +2' , διατηρώντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό στο κατώτερο στρώμα της βαθμολογίας στη Stoiximan Superleague.

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Έτσι έπαιξαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Τον Κυριακόπουλο αριστερό μπακ, τον Καλάμπρια δεξιό και τους Πάλμερ και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Τσιρεβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας η τριάδα στον άξονα του κέντρου. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Ντέσερς.

O Xοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Κοστίνια, αριστερός ο Ορτέγκα και ο Πιρόλα με τον Ρέστο στο κέντρο των μετόπισθεν. Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο οι κεντρικοί χαφ. Στα ''φτερά'' της επίθεσης ο Καμπελά και ο Στρεφέτσα. Στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

Απόλυτη ισορροπία...

Πολλές μονομαχίες, σκληρά μαρκαρίσματα, ένταση, φάουλ(19), ελάχιστες στιγμές δημιουργίας. Αυτό ήταν το σκηνικό στο πρώτο μέρος του αιωνίου ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή(55%) αλλά όχι και τον τρόπο να διασπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, απειλώντας με ένα εντελώς άστοχο σουτ του Ντέσερς στο 43'. Το Τριφύλλι κυρίως από τα αριστερά δημιούργησε ρήγματα αλλά του έλειψαν οι καλές τελικές αποφάσεις.

Η επιλογή των δύο προπονητών να μην ρισκάρουν πράγματα, να βάλουν τις ομάδες τους σε safe mode και να διασφαλίσουν τα μετόπισθεν, οδήγησε σε μία απόλυτη ισορροπία, με τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να βρίσκουν σε σώματα, εκτός από το σουτ του Στρεφέτσα στο 45' που πέρασε μακριά από τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι.

Η κλάση του Ντέσερς, ο... δαίμονας Ποντένσε και μοιρασιά

Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό. Από μία λανθασμένη προσπάθεια του Κοστίνια να αλλάξει παιχνίδι, ο Καλάμπρια έπαιξε με την μία στον Μπακασέτα, αυτός κάθετα βρήκε τον Ντέσερς στον χώρο και ο Νιγηριανός φορ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0 στο 48'.

Από εκείνο το σημείο και μετά και με την είσοδο του Ποντένσε, ο Ολυμπιακός έγινε πιο απειλητικός και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει άμεσα. Στο 58' ο Ελ Καμπί αστόχησε στο τετ α τετ ενώ στο 61' το σουτ του Μαροκινού απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντραγκόφσκι. Και στις δύο φάσεις αυτές ήταν ''μέσα'' ο Ποντένσε.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε μέτρα, ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και τον Ταρέμι στο ματς και οι φιλοξενούμενοι πίεζαν. Ο Ρενάτο στο 81' παραλίγο να βάλει ένα τρομερό απευθείας φάουλ από το πλάι αλλά ο Τζολάκης είχε την απάντηση.

Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 92'. Από ατομική ενέργεια του Ποντένσε, η μπάλα έφτασε στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

MAN OF THE MATCH: Ντάνιελ Ποντένσε. Η είσοδός του στο ματς άλλαξε τον Ολυμπιακό προς το καλύτερο, ήταν μέσα σε όλες τις καλές φάσεις της ομάδας του και ήταν καθοριστικός. Όπως και στην φάση της ισοφάρισης για την ομάδα του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αχμέτ Τουμπά. Μεγάλο ματς από τον Αλγερινό στόπερ του Παναθηναϊκού. Στην ίδια κατηγορία και ο Σιπιόνι για τον Ολυμπιακό.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αδυναμία του Παναθηναϊκού να διαχειριστεί την είσοδο του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος ήταν ένα άλυτο πρόβλημα για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Η ΓΚΑΦΑ: Μία από τον Ντραγκόφσκι στο 36' που έπαιξε με την φωτιά αλλά δεν... κάηκε και μία του Κοστίνια στο 48' που έκανε δώρο μία ιδανική επιθετική μετάβαση στον Παναθηναϊκό για το γκολ του Ντέσερς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Αϊτεκίν έδωσε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Καμπελά σε φάση που ο Γάλλος ζήτησε πέναλτι. Από το ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για μία φάση όπου ο Καλάμπρια ακούμπησε την μπάλα σε στατική φάση, ο Καμπέλα την πήρε έξω από την περιοχή αλλά ο ρέφερι έδειξε επανάληψη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Μοιρασιά απόψε στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι ''πράσινοι'' κρατούσαν μέχρι το 92' την νίκη αλλά ο Ελ Καμπί... πλήγωσε τους γηπεδούχους και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.