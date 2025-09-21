H AEK προηγήθηκε στο 55' με τον Πέτρο Μάνταλο και είχε τον έλεγχο του αγώνα στο β' ημίχρονο, αλλά η ΑΕΛ Novibet που είχε και δοκάρι στο 37' με τον Πασά ισοφάρισε στο 75' με τον Τσάκλα και υποχρέωσε την άστοχη Ενωση που είχε πολλές ευκαιρίες στην πρώτη εφετινή της απώλεια στη Stoiximan Superleague.

Μοιρασιά στον κάμπο για ΑΕΛ Novibet και ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να αφήνουν τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν μετά από τρεις σερί νίκες. Η Ένωση πήρε το προβάδισμα με τον Μάνταλο στο 55', αλλά οι βυσσινί απάντησαν με κεφαλιά του Τσάκλα μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 75' για το τελικό 1-1. Εξαιρετική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα σε μια γεμάτη AEL FC Novibet Arena, παρουσία και περίπου 1000 οπαδών της ΑΕΚ.





ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν





Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Γιώργος Πετράκης είχε τον Μελίσσα κάτω από το τέρμα, τον Δεληγιαννίδη δεξί μπακ, τον Κοβάσεβιτς αριστερό και στόπερ τους Τσάκλα και Παντελάκη. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ήταν οι Πέρες και Ατανάσοφ με τον Πασά σέντερ φορ, τον Τούπτα από πίσω του και τους Σαγάλ και Μούργο στα άκρα. Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε εκπλήξεις στην ενδεκάδα με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης να ξεκινάει τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, οι Μαρίν και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Κουτέσα και Ελίασον αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.





Μπήκε καλά η ΑΕΚ, δοκάρι με τον Πασά η ΑΕΛ Novibet





Το ματς ξεκίνησε με καλό ρυθμό με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ Novibet να έχουν από μια καλή στιγμή στο πρώτο τρίλεπτο. Αρχικά η Ένωση απείλησε στο 2' με τον Γιόβιτς να τροφοδοτεί τον Κοϊτά πλάγια μέσα στην περιοχή, αλλά τον Μελίσσα να του λέει «όχι», ενώ στο 3' έπειτα από λάθος του Μουκουντί, ο Πασάς πάσαρε στον Μούργο, όμως ο τελευταίος από πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ. Η ΑΕΚ είχε μια δεύτερη καλή στιγμή στο 7' με προσωπική ενέργεια και σουτ του Κουτέσα που κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε με αρκετές διακοπές από φάουλ, με την Ένωση να έχει τον έλεγχο προσπαθώντας να βρει καλύτερη σύνδεση μεσοεπιθετικά που της έλειπε για να φανεί πιο επικίνδυνη και την ΑΕΛ Novibet να ψάχνει κυρίως την κόντρα.



Οι βυσσινί στο 19' είχαν ένα μακρινό σουτ του Ατανάσοφ που πέρασε άουτ, η ΑΕΚ στο 26' είχε ένα σουτ του Πινέδα μετά από ενέργεια του Κουτέσα που σταμάτησε πάνω στο σώμα του Τσάκλα, με την ΑΕΛ Novibet να παίρνει τα ηνία μετά το μισάωρο και να πλησιάζει το προβάδισμα σε δύο περιπτώσεις. Στο 35' ο Ατανάσοφ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Στρακόσα να πέσει στη γωνία του και να βγάλει σε κόρνερ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Πασάς με πλασέ μέσα από την περιοχή βρήκε το οριζόντιο δοκάρι στη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου! Οι ευκαιρίες των γηπεδούχων φαίνεται πως αφύπνισαν την ΑΕΚ, η οποία βρήκε δύο τελικές πριν βγει το πρώτο μέρος με σουτ των Ρέλβας και Ελίασον στο 38' και στο 39' αντίστοιχα, με τον Μελίσσα να είναι σε ετοιμότητα.





Προβάδισμα με Μάνταλο για την ΑΕΚ, απάντησε με Τσάκλα η ΑΕΛ Novibet



Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Πετράκης έβγαλε τον Μούργο που μάλλον αντιμετώπιζε ένα μικροπρόβλημα, με τον Γιούση να τον αντικαθιστά. Η ΑΕΚ πάτησε επικίνδυνα την περιοχή της ΑΕΛ Novibet στο 52' σε αντεπίθεση, αλλά το σουτ του Κοϊτά κόντραρε, ενώ τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Γιόβιτς από σέντρα του Κουτέσα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Νίκολιτς εν τω μεταξύ είχε προχωρήσει στην πρώτη του κίνηση με τον Μάνταλο αντί του Ελίασον και ο Έλληνας χαφ με το που μπήκε στο παιχνίδι έδωσε τη λύση για την Ένωση στο 55'. Ο Πήλιος έκανε το γύρισμα και στο δεύτερο δοκάρι ο Μάνταλος με προβολή βρήκε δίχτυα για το 0-1 πανηγυρίζοντας μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της ΑΕΚ.



Η ΑΕΚ είχε πάρει επιθετική πνοή από το προβάδισμα και από την είσοδο του Μάνταλου, ο οποίος στο 63' έπιασε ένα καλοζυγισμένο σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΛ Novibet απείλησε με κεφαλιά του Γκάρατε που μόλις είχε περάσει στο ματς, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Η ΑΕΚ στο 67' με εκτέλεση φάουλ του Μαρίν βρήκε δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του Φωτιά από το VAR για χέρι του Πινέδα στην κόντρα πριν η μπάλα καταλήξει στην εστία, ενώ το ίδιο συνέβη και δύο λεπτά αργότερα για χέρι του Μάνταλου πριν ο τελευταίος βρει δίχτυα από κοντά.

Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο, όμως η ΑΕΛ Novibet αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει. Αρχικά απείλησε στο 74' με τον Στρακόσα να αποκρούει εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του Ουάρντα που είχε περάσει στο ματς, αλλά στο αμέσως επόμενο λεπτό μετά από κόρνερ του Ατανάσοφ ο Τσάκλα με κεφαλιά έγραψε το 1-1. Ο Νίκολιτς απάντησε αμέσως με αλλαγές με τους Πιερό και Ζοάο Μάριο να περνάνε αντί των Μαρίν και Κουτέσα, ενώ λίγο αργότερα οι Πένραϊς και Καλοσκάμης αντικατέστησαν Πήλιο και Κοϊτά, με τους κιτρινόμαυρους στο 85' να χάνουν τεράστια ευκαιρία με κοντινή προσπάθεια του Γιόβιτς που πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Οι κιτρινόμαυροι έψαξαν το γκολ της νίκης, ο Καλοσκάμης από καλή θέση είδε το σουτ που επιχείρησε να περνάει πάνω από το οριζόντιο και το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος παρά την πίεση των κιτρινόμαυρων στο φινάλε.

MVP: Ο Μάνταλος μπήκε στο ματς, σκόραρε αμέσως και ήταν αυτός που έδωσε μεγαλύτερη επιθετική πνοή στην ΑΕΚ.

Στο ύψος του: Ο Ατανάσοφ από πλευράς ΑΕΛ Novibet ήταν πολύ καλός, ενώ κάθε στατικό του ήταν «φαρμάκι». Από το δικό του κόρνερ ήρθε και η ισοφάριση για τους βυσσινί.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μαρίν δεν ήταν καλός στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ. Πολλά λάθη στο πρώτο μέρος, αντικαταστάθηκε αμέσως μετά την ισοφάριση.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μουκουντί στο 3', φάση από την οποία προήλθε η μεγάλη ευκαιρία με τον Μούργο για την ΑΕΛ Novibet που δεν κόστισε στην ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Μόσχου ενημερώθηκε από τον Φωτιά στο VAR για χέρι του Πινέδα στο σουτ του Μαρίν, ακυρώνοντας το γκολ, ενώ για χέρι ακύρωσε και το τέρμα του Μάνταλου.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν πίσω και άφησε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια μαχητική ΑΕΛ Novibet που πάλεψε και πήρε τον βαθμό. Η Ένωση δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες (είδε δύο γκολ να της ακυρώνονται) αλλά δεν βρήκε το δεύτερο τέρμα που θα κλείδωνε το ματς και τελικά είδε την εστία της αυτή τη φορά να παραβιάζεται, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από τρεις σερί νίκες.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71' Κοβάσεβιτς), Ατανάσοφ, Πέρες, Μούργος (46' Γιούσης), Σαγάλ (82' Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71' Ουάρντα), Πασάς (64' Γκάρατε)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (84' Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77' Πιερό), Πινέδα, Κουτέσα (77' Ζοάο Μάριο), Ελίασον (54' Μάνταλος), Κοϊτά (84' Καλοσκάμης), Γιόβιτς