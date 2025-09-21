O Ολυμπιακός έδειξε πόσο καλύτερος και πιο έτοιμος είναι, παρά τα λάθη του Μεντιλίμπαρ

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ανωτερότητα, την ποιότητα και το «βάθος» του Ολυμπιακού, τα σφάλματα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τις εμφανείς αδυναμίες του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή του.

Θα μπορούσε, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, να το πάρει ο Παναθηναϊκός; Ασφαλώς. Λίγο ακόμα αν... άντεχε, ή λίγο πιο έξυπνα αν είχε συμπεριφερθεί στο 79' ο Σφιντέρσκι από την υπέροχη πάσα του Κυριακόπουλου, θα το είχε πάρει το τρίποντο. Θα ήταν δίκαιη βάσει απόδοσης η νίκη του; Οχι. Οπως και με τον Λεβαδειακό και με την Κηφισιά, δέχθηκε γκολ στα τελευταία λεπτά και έφυγε ως... ηττημένος από το ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζοντας στο β' μέρος με τους «βασικούς» έδειξε πόσο καλύτερη ομάδα είναι αυτή την περίοδο από τον Παναθηναϊκό, πόσο πιο έτοιμη και καλοδουλεμένο σύνολο έχει, έδειξε την ποιότητα και το βάθος του στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή του.

Θα μπορούσε να το χάσει το ματς ο νταμπλούχος διότι τα λάθη πληρώνονται και ο Ντέσερς δεν είναι... Σπόραρ. Θα μπορούσε να το χάσει διότι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει χάσει ένα... άχαστο (στο φοβερό τάκλιν του Τουμπά στο 90') και ένα που το... έχει (στο 58' με το άστοχο πλασέ). Ποιοι τον βοήθησαν με τις πάσες τους; Ποιοι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να πάρει τα πάνω του και να παίξει σχεδόν μονότερμα στο β' μέρος; Ο Ποντένσε και ο Τσικίνιο. Γιατί τους άφησε στον πάγκο ο Μεντιλίμπαρ προτιμώντας πειραματική μεσαία γραμμή με Σιπιόνι (πολύ καλός!), Νασιμέντο (άφαντος) και Μουζακίτη (καλός στην πίεση στον Μπακασέτα). Γιατί ξεκίνησε ταυτόχρονα με Στρεφέτσα – Καμπελά που και οι δυο μαζί έκαναν όσα έκανε σε 15 λεπτά μόνος του ο Ποντένσε στο β' 45λεπτο; Διότι αυτό ήταν το πλάνο του. Να ρίξει τα βαριά χαρτιά στο δεύτερο 45λεπτο. Και θα είχε δικαιωθεί νωρίτερα αν ο Ελ Καμπί ήταν απόψε πιο εύστοχος. Ωστόσο παραδέχθηκε ο Βάσκος ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, έχει κάνει λάθος βάζοντας «καινούρια» και άψητη σε ντέρμπι μεσαία γραμμή και «νέους» εξτρέμ. Για να μην πούμε για το πόσο «φώναζε» για Ταρέμι το ματς (ασίστ στο 1-1) αντί του σχεδόν ανύπαρκτου Καμπελά...

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε και θα πληρώνει τουλάχιστον μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου την έλλειψη ποιότητας και έντασης στη μεσαία γραμμή του. Σήμερα είχε πάθος, φιλότιμο, πολύ – πολύ άγχος, είχε σωστό σχέδιο, αλλά απλώς μετά το 60' δεν... μπορούσε. Διότι δεν έχει ποιοτικό βάθος στους εξτρέμ (έλειπε ο Πελίστρι) δεν έχει μέσους που να διαθέτουν και ποιότητα και σούπερ ενέργεια, δεν έχει έτοιμο τον Ταμπόρδα ως αξιόπιστη επιλογή (άρα του λείπει και ο Ουναϊ). Ετσι όπως εξελίχθηκε το ματς, είχε μια ευκαιρία να το πάρει το τρίποντο, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Κουράστηκε, δεν είχε τόσο αξιόλογες εναλλακτικές όπως ο Ολυμπιακός, λύγισε. Αβέβαιο το μέλλον του σε όλα τα επίπεδα.

Του Ολυμπιακού το μέλλον σίγουρα θα είναι καλό, μα μοιάζει απίθανο το ενδεχόμενο να κατακτήσει το πρωτάθλημα (είναι απόλυτο φαβορί) τόσο εύκολα όσο πέρυσι...

Υ.Γ. Μου πήρε... μια μέρα για να το καταλάβω, αλλά τα κατάφερα. Πάλι καλά... Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, λοιπόν, αν το έχω συλλάβει σωστά, περίπου μία ώρα μετά από δεύτερη σερί βροντερή αποτυχία της ομάδας του, ασχολήθηκε με το τι έχουν γράψει «αθηναϊκά» media για τη διαιτησία στο ματς με τον Παναιτωλικό. Για το οποίο, παρεμπιπτόντως, η συντριπτική πλειονότητα των media ανέφεραν ότι οι τελικές αποφάσεις μέσω VAR στις κρίσιμες φάσεις ήταν σωστές. Αρα, υπέρ του ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα από την... κρίση των μέσων ενημέρωσης – πάλι αν καταλαβαίνω σωστά - δύο τινά υπάρχουν. Είτε μετά το ματς δεν έχει τι να κάνει ο κόουτς του ΠΑΟΚ και... σκρολάρει στο κινητό του, έχοντας μάθει και να διαβάζει ελληνικά εκτός από το να ομιλεί τη γλώσσα μας, είτε κάποιος από τον Δικέφαλο του δίνει report και εν συνεχεία εκείνος λέει ό,τι θέλει, αν θέλει. Καλό, πάντως, θα ήταν κάποιος από τον ΠΑΟΚ να του πει του προπονητή ότι δεν υπάρχουν «αθηναϊκά» media. Υπάρχουν media με έδρα την Αθήνα και media με έδρα τη Θεσσαλονίκη που έχουν πανελλαδική εμβέλεια και απήχηση.

Y.Γ.1: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχασαν τους βαθμούς όπως τους είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική εναντίον του Λεβαδειακού: λόγω αστοχίας. Και ειδικά η Ενωση τους έχασε όταν «παρασύρθηκε» από το μονότερμα και τα (σωστά) ακυρωθέντα γκολ της στο β' ημίχρονο, χάνοντας την αίσθηση του κινδύνου που πάντα πρέπει να έχεις σε τέτοιου είδους παιχνίδια όταν το σκορ είναι ακόμα στο 0-1. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος της αγωνιστικής, ακόμα και με ισοπαλία στο 92' είναι ο πρωταθλητής.