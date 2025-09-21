Superleague, η βαθμολογία: Συνεχίζουν παρέα στην κορυφή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!
Τα αποτελέσματα της 4η αγωνιστικής
Κηφισιά - Άρης 0-1
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1
Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0
ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1
Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)
1.Ολυμπιακός 10
2.ΑΕΚ 10
3.ΠΑΟΚ 10
4. Άρης 9
5. Λεβαδειακός 7
6. Βόλος 6
7. Ατρόμητος 4
8. Κηφισιά 4
9. Παναιτωλικός 4
10. ΑΕΛ Novibet 3
11. ΟΦΗ 3
12. Παναθηναϊκός 2
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Πανσερραϊκός 1
*Ένα ματς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
