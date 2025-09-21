Superleague, η βαθμολογία: Συνεχίζουν παρέα στην κορυφή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σταμάτησαν το νικηφόρο σερί τους, αλλά όσο αφορά τη βαθμολογία συνεχίζουν μαζί στην κορυφή, μετά και την ισοπαλία στο ντέρμπι της Λεωφόρου! Στο -8 ο Παναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα της 4η αγωνιστικής

Κηφισιά - Άρης 0-1

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 10

2.ΑΕΚ 10

3.ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Πανσερραϊκός 1

*Ένα ματς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00