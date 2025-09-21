Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Συνθήματα εναντίον Αλαφούζου, Παπαδημητρίου

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, Αλαφούζος

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τον μεγαλομέτοχο Γιάννη Αλαφούζο και τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου.

Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο ντέρμπι αιωνίων, όπου δεν υπήρξε σκορ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Οι φίλοι του τριφυλλιού μόλις ο Αϊτεκίν σφύριξε το τέλος του πρώτου μέρους με τον Ολυμπιακό, φώναξαν συνθήματα εναντίον του μεγαλομετόχου και του τεχνικού διευθυντή, ενώ σε όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου, στη θύρα 2 υπήρχε πανό για τον Αλαφούζο, όπου οι οπαδοί ζητούσαν την αποχώρησή του από την ΠΑΕ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
     

