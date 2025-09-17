Ο Ολυμπιακός αν και έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 25', κινήθηκε σε... ρηχά νερά και δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη στο Champions League καθώς έμεινε στο 0-0 με τη μαχητική Πάφο. Δυσκολεύει εξ αρχής ο δρόμος προς την πρόκριση.

Δεν του βγήκε το ματς του Ολυμπιακού και δεν ξεκίνησε ιδανικά στην Ευρώπη. Απέναντι στην Πάφο των 10 παικτών από το 26' και μετά έμεινε στο 0-0 σε έναν αγώνα όπου ήταν ανώτερος στην επανάληψη αλλά και πάλι αυτό δεν έφτασε. Φοβερός ο κόσμος στην πρώτη αγωνιστική της League Phase.

Ολυμπιακός - Πάφος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας βασικούς τους Στρεφέτσα και Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης. Η διάταξή του: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι, κέντρο με Γκαρθία και Εσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε. Ο σχηματισμός της Πάφου: Μιχαήλ κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Γκολντάρ, Λουίζ και Λούκασεν, κέντρο με Μπρούνο, Ντράγκομιρ, Σούνγιτς, Πέπε και Κορέια και στην επίθεση ήταν ο Ντιμάτα αλλά και ο Ζαζά. Η πρώτη φάση της Πάφου, η αποβολή του Μπρούνο στο πρώτο 45λεπτο και το 0-0 που έμεινε Στα πρώτα λεπτά του αγώνα η Πάφος απείλησε σε φάση οπου βγήκε ο Πασχαλάκης για να διώξει και η μπάλα πήγε πάνω στον Ντράγκομιρ, πήρε κατεύθυνση προς την εστία των Πειραιωτών και έφυγε λίγο έξω. Όλα αυτά έπειτα από λανθασμένη αντίδραση κέντρου και άμυνας των Ερυθρόλευκων. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός επιχείρησε να απειλήσει και με τον Στρεφέτσα και με τον Ποντένσε (κυρίως).

Στο 26ο λεπτό η Πάφος έμεινε με 10 παίκτες

Ο Μπρούνο χτύπησε άτσαλα τον Πιρόλα και στη συνέχεια είδε 2η κίτρινη και κατά συνέπεια κόκκινη. Η Πάφος ακολούθως προσπάθησε να βγει στην επίθεση με τον Ζαζά περισσότερο και στο 36' είχε μία κεφαλιά του Γκολντάρ ψηλά έξω. Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους προς την αντίπαλη εστία ψάχνοντας ως επί το πλείστον τον Ελ Καμπί. Το πρώτο μέρος έκλεισε με όχι θετικό πρόσημο δημιουργικά και επιθετικά για τον Ολυμπιακό παρότι η Πάφος έπαιζε με 10 από το 26ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι πρακτικά την κλασική ή την μεγάλη φάση δεν την είχαν σε αυτό το διάστημα.

Σχήμα με 2 σέντερ φορ αλλά και πάλι όλα στο μηδέν

Στην επανάληψη ο Βάσκος τεχνικός άλλαξε τα πράγματα νωρίς. Έριξε στον αγώνα τον Ταρέμι έχοντας έτσι σχήμα με 2 σέντερ φορ πλέον. Στο 48' ο Ελ Καμπί βρήκε τη μπάλα αλλά όχι γεμάτα για να σκοράρει έπειτα από σέντρα του Ροντινέι. Στο 60' ο Ποντένσε είχε ένα σκαστό σουτ που πέρασε έξω. Στο 62' ο Όρσιτς είχε ένα τελείως άστοχο σουτ. Στο 68' είχε κεφαλια ο Ελ Καμπί που μπλόκαρε εύκολα ο αντίπαλος γκολκίπερ και στη συνέχεα ο Ποντένσε είχε σουτ πάνω σε αντίπαλο και ο Ρέτσος πρώτα σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα και στη συνέχεια κεφαλιά που έβγαλε ο γκολκίπερ των Κυπρίων επίσης πολύ δύσκολα. Στο 69' ο Ταρέμι σε πρώτο χρόνο είδε κόκκινη για μαρκάρισμα στον Ζαζά ενώ πήγαινε προς την εστία του Πασχαλάκη.

Στη συνέχεια έπειτα από VAR check ο Ιρανός είδε κίτρινη. Στο 72' ο Όρσιτς είχε ένα καλό χτύπημα φάουλ που πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Στο 76' οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν διπλή φάση. Πρώτα από γύρισμα του Πνευμονίδη και έπειτα από σουτ του Ορτέγα που πήγε άουτ. Στο 79' ο Ντράγκομιρ είχε ένα σουτ που απείλησε τον Πασχαλάκη και η οποία πέρασε έξω. Στο 84' ο Μουζακίτης είχε σουτάρα που έφυγε ελάχιστα εκτός. Λίγο πριν το 90ό λεπτό ο Πνευμονίδης είχε σουτ που κόντρα σε σώματα.

Στον έξτρα χρόνο ο Ταρέμι βρέθηκε κοντά στο 1-0 αλλά οι κόντρες ευνόησαν τους παίκτες της Πάφου. Στο 94' η κεφαλιά του Ταρέμι θα περνούσε πάνω από τα δοκάρια. Στη συνέχεια το φάουλ του Μουζακίτη πέρασε απ' όλους αλλά ο Κοστίνια δεν καλά τη μπάλα. Στο τέλος αυτό που έμεινε ήταν το 0-0.

MVP: Κανονικά εδώ δεν μπαίνει κανείς. Εάν θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάποιος θα ήταν ενδεχομένως ο γκολκίπερ Μιχαήλ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Συνολικά περισσότερο η άμυνα και ο γκολκίπερ της ομάδας της Πάφου. Στάθηκαν πολύ καλά παρά το πρέσινγκ των παικτών των Ερυθρόλευκων. Από τον Ολυμπιακό από τη μέση και μπροστά ίσως ξεχώρισε κάπως παραπάνω ο Μουζακίτης αλλά γενικά διακριθέντας διακριθέντας από το κέντρο και μπροστά δεν υπήρξε.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός δεν πήρε πράγματα από αρκετούς παίκτες του, που περίμενε πολλά περισσότερα όπως τους Ροντινέι και Στρεφέτσα. Για την Πάφο ήταν ως επί το πλείστον ο Μπρούνο. Ο Βραζιλιάνος παίκτης της Πάφου άφησε από ιδιαίτερα νωρίς τους Κύπριους με 10 παίκτες στον αγώνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στον Μπρούνο. Σκληρό χτύπημα πάνω στον Πιρόλα και 2η κίτρινη και έτσι ήρθε η αποβολή του από το πρώτο 45λεπτο.

Ο ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε ορισμένα θέματα η διαιτησία σε επίπεδο φάουλ και καρτών. Σωστή η αποβολή του Μπρούνο (με 2η κίτρινη) και ενώ για τον Ταρέμι η ανασκόπηση της φάσης έδειξε πως κακώς είδε αρχικά κόκκινη. ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός πέταξε ένα ολόκληρο πρώτο 45λεπτο και ενώ έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Στο 2ο μέρος ήταν πιο καλός και απειλητικός σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο αλλά και πάλι γκολ δεν βρήκε για να μείνει σε αυτό το στείρο 0-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα (76' Μπιανκόν), Ροντινέι (61' Κοστίνια), Γκαρθία (46' Μουζακίτης), Εσε (76΄Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46' Ταρέμι), Ποντένσε και Ελ Καμπί.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Λουίζ (34' λ.τρ. Πηλέας), Λούκασεν, Μπρούνο, Ντράγκομιρ (86' Άντερσον), Σούνγιτς, Πέπε, Κορέια (76' Λάνγκα), Ντιμάτα (34' Όρσιτς) και Ζαζά (76' Σέμα).