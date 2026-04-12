Κυριακή του Πάσχα σήμερα (12/04) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Στην Αγγλία και την Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Σάντερλαντ την Τότεναμ (Nova Sports Prime) και η Κρίσταλ Πάλας τη Νιούκαστλ (Nova Sports 5), ενώ στις 18:30 η Τσέλσι θα αναμετρηθεί στο «Stamford Bridge» με τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).

Στη La Liga η Οσασούνα θα υποδεχθεί τη Μπέτις (15:00, Nova Sports 1), η Μαγιόρκα τη Ράγιο Βαγιεκάνο (17:15, Nova Sports 1) η Θέλτα την Οβιέδο (19:30, Nova Sports 1) και η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Βιγιαρεάλ (22:00. Nova Sports 1).

Στη Serie A η Τζένοα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σασουόλο (13:30, Cosmote Sport 1), η Πάρμα με τη Νάπολι (16:00, Cosmote Sport 1), η Μπολόνια με τη Λέτσε (19:00, Cosmote Sport 1) και η Κόμο με την Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 1).

Στη Bundesliga της Γερμανίας η Κολωνία θα φιλοξενήσει τη Βέρντερ Βρέμης (16:30, Nova Sports 3), η Στουτγκάρδη το Αμβούργο (18:30, Nova Sports Prime) και η Μάιντζ τη Φράιμπουργκ (20:30, Nova Sports 3).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Φόλκερκ θα αναμετρηθεί με τη Ρέιντζερς (14:00, Cosmote Sport 3), η Μπενφίκα με τη Νασιονάλ (20:00, Cosmote Sport 2) και η Εστορίλ με την Πόρτο (22:30, Cosmote Sport 2).

Στο μπάσκετ θα διεξαχθεί σήμερα το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ για το εξ αναβολής ματς της 30ης αγωνιστικής στη Euroleague (22:15, Nova Sports Prime), ενώ στο Πόλο η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης (13:00, ΕΡΤ2).

Τέλος, στο τένις ο Κάρλος Αλκαράθ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σινέρ στο πλαίσιο του τελικού του Monte Carlo ATP (16:00, Cosmote Sport 6).

