Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ: «Ο Γκουαρντιόλα είχε παραιτηθεί 100 φορές στο παρελθόν»

Ο πρόεδρος της Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, μίλησε εκτενώς για τον διάδοχο του Γκουαρντιόλα αλλά και τη σχέση που ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια με τον Καταλανό κόουτς.

Αποκαλυπτικός ως προς τη σχέση του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ! Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι ανέφερε με διάθεση χιούμορ πως ο 55χρονος πρώην -πλέον- τεχνικός των Πολιτών είχε παραιτηθεί άλλες 100 φορές αλλά αυτή τη φορά ήξερε πως το εννοούσε πραγματικά.

Ο Πεπ αποχώρησε ύστερα από δέκα χρόνια από το Μάντσεστερ, στα οποία κατέκτησε είκοσι τίτλους και δέθηκε ιδιαίτερα τόσο με τους αθλητές του όσο και με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας της Σίτι σε αναλυτικές του δηλώσεις αναφέρθηκε στον Γκουαρντιόλα, στον διαφαινόμενο διάδοχό του, Έντσο Μαρέσκα, αλλά και στο μελλοντικό πλάνο που έχει οραματιστεί για την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ακολουθήσαμε μια πολύ προσεκτική και οργανωμένη διαδικασία και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα φέρουμε τον κατάλληλο προπονητή για αυτόν τον σύλλογο. Κάντε λίγη υπομονή. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα νιώθετε άνετα γνωρίζοντας ότι επιλέξαμε τον καλύτερο δυνατό προπονητή».

Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό:

«Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και γνωρίζουμε πώς να το πετύχουμε. Το καλοκαίρι έχουμε ξεκάθαρους στόχους και θα κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά».

Για τον Πεπ Γκουαρντιόλα

«Σε μια αποκαλυπτική τοποθέτηση, ο Αλ Μουμπάρακ ανέφερε ότι ο Γκουαρδιόλα είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του στον σύλλογο.

Έχω γίνει πολύ στενός φίλος με τον Πεπ. Θεωρώ τον εαυτό μου κάτι σαν ψυχίατρό του. Στις δύσκολες στιγμές έπρεπε να τον βοηθώ και να τον πείθω να συνεχίσει. Πρέπει να έχει παραιτηθεί 100 φορές αυτά τα δέκα χρόνια. Όμως αυτή τη φορά ήξερα ότι το εννοούσε πραγματικά και γι’ αυτό δεν προσπάθησα να τον μεταπείσω».

Για το πρότζεκτ της Μάντσεστερ Σίτι

«Απέχουμε πολύ από το να έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας. Αυτός ο σύλλογος είναι χτισμένος για να κερδίζει. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έφερε το πρώτο πρωτάθλημα, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι συνέχισε την επιτυχία και ο Πεπ ανέβασε το κλαμπ σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Η νοοτροπία της νίκης είναι πλέον στο DNA της Μάντσεστερ Σίτι».