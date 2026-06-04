Η Μάντσεστερ Σίτι βολιδοσκοπεί την περίπτωση του Σάντρο Τονάλι, σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Στο... μικροσκόπιο της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ο Σάντρο Τονάλι! Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει πως οι Πολίτες κοιτάνε την περίπτωση του μέσου της Νιούκαστλ, εάν δεν προχωρήσει η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ επιθυμεί να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή και έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση παίκτη για το ρόστερ της ερχόμενης σεζόν. Ο Άντερσον της Φόρεστ αποτελεί προτεραιότητα αλλά οι Tricky Trees αξιώνουν για τον παίκτη τους πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Citizens ωστόσο δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα τα... χέρια και έχουν ήδη «κυκλώσει» το plan b, που ακούει στο όνομα Σάντρο Τονάλι. Ο 26χρονος αμυντικός μέσος της Σκουάντρα Ατζούρα αγωνίζεται στις Καρακάξες και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Ο Ρομάνο αναφέρει πως ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη της Μίλαν έχει εκδηλώσει και η πρωταθλήτρια Άρσεναλ. Τη σεζόν που πέρασε ο Τονάλι μέτρησε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νιούκαστλ. Σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε επτά ασίστ.

Με το εθνόσημο στο στήθος έχει αγωνιστεί σε 32 ματς, έχοντας τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.