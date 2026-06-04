Μάντσεστερ Σίτι: Ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε

Μάντσεστερ Σίτι: Ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε

Χάαλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
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Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε Ρικέλμε, αναφορικά με τις υπόνοιες του για τη μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Σίτι, με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του υποψηφίου για τη προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, μετά από κάποια σχόλια που έκανε σχετικά με το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εκλογές της 7ης Ιουνίου, άφησε να εννοηθεί ότι ο Νορβηγός στράικερ θα μπορούσε να ενταχθεί στους «μερένχες», αν τελικά κερδίσει την προεδρία, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη Μάντσεστερ Σίτι.

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Πιο συγκεκριμένα, οι «Πολίτες» διέψευσαν κατηγορηματικά τις φήμες, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει αλήθεια στις αναφορές που συνδέουν τον διεθνή επιθετικό με μια μεταγραφή μακρυά από το «Etihad».

 

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Οι ιστορίες που έχουν προκύψει από την Ισπανία σχετικά με το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αναληθείς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό και δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει. Εξετάζουμε την άσκηση νομικών ενεργειών για τη χρήση της εικόνας του παίκτη μας σε αυτό το πλαίσιο».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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