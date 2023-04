Ο Γιακουμάκης πήρε ξανά το... όπλο του και διαπρέπει στις ΗΠΑ

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Γιώργου Γιακουμάκη στις ΗΠΑ και τα καλύτερα που μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε πριν έναν μήνα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αφήνοντας την Σέλτικ και την Ευρώπη και περνώντας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στο MLS και στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Ο Έλληνας επιθετικός μπορεί στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε αλλαγή να μην μπόρεσε να δείξει πολλά πράγματα, αλλά στα τρία επόμενα ματς που ξεκίνησε να αγωνίζεται ως βασικός συνδέθηκε ισάριθμες φορές με τα αντίπαλα δίχτυα δημιουργώντας ένα ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο και δείχνοντας στους ανθρώπους του, πως έχει αυτό για το οποίο πληρώθηκε. Τρομερή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Όταν ο Γιώργος Γιακουμάκης πήγε στην Σέλτικ το καλοκαίρι του 2021 από την Φένλο (αντί 2,45 εκατ. ευρώ) ως ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος την χρονιά που μόλις είχε ολοκληρωθεί με 26 γκολ και υπέγραφε πενταετές συμβόλαιο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που θα υπήρχε δύο χρόνια αργότερα. Ειδικά όταν στην πρώτη του σεζόν με τους «Κέλτες» αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Σκωτίας με 13 γκολ.

Ωστόσο, το πολύ καλό αυτό ξεκίνημα δεν είχε μόνο θετικά αποτελέσματα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η Σέλτικ αποφάσισε να ξεκινήσει συζητήσεις μαζί του για να του ανανεώσει εκ νέου το συμβόλαιό του με αυξημένες απολαβές επιβραβεύοντάς τον για την απόδοσή του, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί ήδη απ' όταν κανονιζόταν η μεταγραφή του εκεί, αφού ο Έλληνας επιθετικός είχε ρίξει αρκετά το «κασέ» του για να ολοκληρωθεί το deal. Έτσι, οι δύο πλευρές είχαν πει πως, αν η πρώτη του σεζόν ήταν θετική, θα υπήρχε ανανέωση της συνεργασίας τους με βελτιωμένες αποδοχές για τον ίδιο.

Κάπως έτσι μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν ξεκίνησαν οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες όμως δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αφού η αύξηση που του πρότειναν οι Σκωτσέζοι δεν τον ικανοποιούσε.

Με τον ίδιο να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους, με τον Έλληνα επιθετικό να τίθεται προς πώληση. Εντωμεταξύ, κάτι η αρνητική ρότα που είχαν πάρει οι διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο και κάτι ο συμπαίκτης του Ιάπωνας επιθετικός Φουρουχάσι, που ήταν σε καλή κατάσταση, οδήγησαν σιγά σιγά τον Γιακουμάκη στο να χάσει την θέση του από την ενδεκάδα.

Τον Γενάρη η Σέλτικ πήρε κι άλλο επιθετικό, τον 22χρονο Κορεάτη Χιεόν-Γκιού Ο από την Σουγουόν Μπλουγουίνγκς αντί 2,8 εκατ. ευρώ. Ο αντικαταστάτης έτσι του Γιακουμάκη είχε βρεθεί και ο δρόμος για την πώλησή του είχε ανοίξει.

Οι ενδιαφερόμενοι που μαζεύτηκαν ήταν πάρα πολλοί. Μίντιλαντ, Ουράβα, Σαμπντόρια, Κάντιθ, Μπορντό, Βαγιαδολίδ και φυσικά η Ατλάντα Γιουνάιτεντ, στην οποία και κατέληξε ο ποδοσφαιριστής, με την Σέλτικ να εισπράττει τελικά 4 εκατ. ευρώ.

Η μετακίνησή του στην ομάδα των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στις αρχές Φλεβάρη, όμως εκείνος άργησε να κάνει το ντεμπούτο του εξαιτίας καθυστέρησης με την έκδοση της βίζας του. Τελικά έπαιξε στις αρχές του Μαρτίου το πρώτο παιχνίδι με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ κόντρα στο Τορόντο, όπου μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 59ο λεπτό στην θέση του Μπέρι. Δεν μπόρεσε να σκοράρει και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1.

Με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες (αντικατέστησε τον ίδιο παίκτη και στο ίδιο λεπτό) μπήκε στο γήπεδο και στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, ούτε σ' αυτό μπόρεσε να συνεισφέρει με κάποιο γκολ ή ασίστ, αλλά αυτή τη φορά η Ατλάντα κέρδισε με 3-0 στην έδρα της Σάρλοτ.

Ακολούθησε το εντός έδρας παιχνίδι με το Πόρτλαντ, όπου ο Γιακουμάκης ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά. Χρειάστηκε 59 λεπτά για να πετύχει το πρώτο του τέρμα με την φανέλα της νέας του ομάδας. O Γουάιλι έκανε την σέντρα κι εκείνος με υπέροχη κεφαλιά έγραψε το 3-0 σ' ένα ματς που τελικά έληξε 5-1 υπέρ της Ατλάντα.

Έλειψε από τον επόμενο αγώνα του κλαμπ με την Κολούμπους, όπου ηττήθηκε με 5-1 λόγω των σημαντικών απουσιών που υπήρχαν, αφού έλειπαν και οι Αλμάδα και Ρόμπινσον κι επέστρεψε στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στους Νιού Γιορκ Ρεντ Μπουλς, οι οποίοι νίκησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Έλληνας στράικερ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αλμάδα έκανε το σουτ εκτός περιοχής, ο τερματοφύλακας των Ρεντ Μπουλς έκανε ασταθής επέμβαση και ο Γιακουμάκης πρόλαβε τους αμυντικός και σκόραρε από κοντά.

Μπορεί αυτό το γκολ να ήταν απλό στην επίτευξή του, ήταν όμως ιστορικό, αφού ο Γιακουμάκης έγινε ο πρώτος παίκτης στην σύντομη ιστορία της ομάδας (αγωνίζεται στο πρωτάθλημα από το 2017) που σκοράρει στα δύο πρώτα του ματς ως βασικός.

Και δεν έμεινε εκεί, αφού την επόμενη αγωνιστική επέκτεινε το ρεκόρ του, αφού σκόραρε και στην έδρα της Νιού Γιορκ Σίτι κάνοντας το 0-1 στο 70' μετά την υπέροχη σέντρα του Τιάγκο Αλμάδα και την κοντινή κεφαλιά που έπιασε. Βέβαια η Ατλάντα δεν κέρδισε τελικά, αφού δέχθηκε γκολ δύο λεπτά μετά και το ματς έμεινε στο 1-1.

Thiago Almada is so good. 👀@ThiagoAlmada08 puts in on a platter to set up Giorgos Giakoumakis for his third goal. pic.twitter.com/Fcvmzlsazd