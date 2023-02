Την ευκαιρία να ντεμπουτάρει στο MLS με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ χάνει ο Γιώργος Γιακουμάκης, η βίζα του οποίου ακόμα δεν έχει εκδοθεί, και έτσι δεν θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα κόντρα στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς (26/02).

Από την πρεμιέρα του MLS θα αναγκαστεί να απουσιάσει ο Γιώργος Γιακουμάκης, του οποίου το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ θα πάρει αναβολή. Ο Έλληνας φορ μετακόμισε πρόσφατα στην αμερικάνικη ομάδα παίρνοντας μεταγραφή από τη Σέλτικ, όμως ακόμα η διαδικασία της έκδοσης βίζα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο ματς απέναντι στους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς (26/02).

New Atlanta United center forward Giorgos Giakoumakis will not play tomorrow night vs San Jose due to visa issues.