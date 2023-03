Ο Γιακουμάκης ντεμπούταρε, αποθεώθηκε και σκόραρε, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μάλλον άδικα (vid)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έπαιξε για πρώτη φορά με την Ατλάντα, αποτέλεσε πόλο έλξης για την εξέδρα και μάλιστα βρήκε δίχτυα, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε για οφ σάιντ συμπαίκτη του.

Το ντεμπούτο του με την Ατλάντα έκανε ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Ελληνας φορ πέρασε ως αλλαγή στο 59' της αναμέτρησης με το Τορόντο για την 2η αγωνιστική του MLS και μάλιστα δευτερόλεπτα μετά η ομάδα του σκόραρε με τον Ροσέτο, που διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 1-1.

First match in the Red & Black for our newest DP ⚡️ pic.twitter.com/uXjSADBXBA