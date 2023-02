O Γιώργος Γιακουμάκης είναι με κάθε επισημότητα κάτοικος ΗΠΑ, καθώς η Ατλάντα Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αγορά του από τη Σέλτικ. Στα 4,8 έκλεισε το deal, συμβόλαιο 3,5 ετών υπέγραψε ο Κρητικός επιθετικός.

Το «σίριαλ» της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε και με τη «βούλα». Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε και παρουσίασε τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ, o οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 3,5 ετών. Θυμίζουμε πως το deal ανάμεσα στους Αμερικανούς και την Σέλτικ έκλεισε στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, με τη Φένλο να βάζει στα ταμεία της το 15%.

Οι Κέλτες αγόρασαν τον Κρητικό επιθετικό από τους Ολλανδούς το καλοκαίρι του 2021 αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 1,5 χρόνο στο «Celtic Park» μέτρησε 26 γκολ και δυο ασίστ σε 57 εμφανίσεις, βγήκε την προηγούμενη σεζόν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Σκωτίας με 13 γκολ και στέφθηκε πρωταθλητής.

Giorgos Giakoumakis has joined Atlanta United on a permanent transfer.



Everyone at #CelticFC thanks Giorgos for his efforts for the Club and wishes him good luck in Atlanta 🍀 pic.twitter.com/ZEsg09Rcus