«Οριστική συμφωνία Σέλτικ-Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς για Γιακουμάκη»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο προστέθηκε στη «λίστα» όσων μεταδίδουν ότι ο Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Ιαπωνίας.

Προ των πυλών της Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς δείχνει τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Γιακουμάκης και γίνονται συνεχώς αναφορές πως το deal έχει «τελειώσει».



Κάτι ανάλογο μετέδωσε σήμερα (16/1) και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που έκανε λόγο για οριστική συμφωνία της ιαπωνικής ομάδας με τη Σέλτικ έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ και άμεσα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Πάντως σχολίασε ότι υπάρχει «σφήνα» από την Ατλάντα του MLS, τη στιγμή που το club από τη Σαϊτάμα συζητά με τον Ελληνα στράικερ τους όρους του προσωπικού του συμβολαίου.



Urawa Red Diamonds have reached an agreement with Celtic for transfer of Giōrgos Giakoumakīs. Understand it’s €4m package. 🟢🇯🇵🇬🇷 #transfers



MLS side Atlanta still trying to sign the player — while personal terms are still under discussion with Urawa. pic.twitter.com/VsCtH2xKbC