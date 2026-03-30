Η Σέλτικ κατέβαλε πενταψήφια αποζημίωση σε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Κατέβαλε αποζημίωση η Σέλτικ σε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, διευθετώντας την υπόθεση εξωδικαστικά έναν μήνα μετά την έναρξή της εκδίκασης.

Η Σέλτικ κατέβαλε πενταψήφιο ποσό ως αποζημίωση σε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Το όνομα του θύματος δεν έγινε γνωστό για νομικούς λόγους, αφού άσκησε αγωγή, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε επίθεση από τον Φρανκ Κέρνι το 1989, όταν ήταν προπονητής στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Κέρνι, από το Βιούπαρκ στο Βόρειο Λανάρκσαϊρ, όπως αναφέρει το «BBC» ήταν γνώριμος στις αρχές αφου είχε καταδικαστεί για εννέα κατηγορίες κακοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών τη δεκαετία του 1980 και φυλακίστηκε για τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο του 2019. Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν, το θύμα υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή του το 1989.

«Οι πράξεις μπορεί να είναι σωματικές, αλλά ο αντίκτυπος για μένα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ψυχικός και το χειρότερο είναι ένα παραλυτικό αίσθημα ντροπής, με το οποίο παλεύω εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Είναι ένα παράξενοσυναίσθημα ξέρεις ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν δικό σου λάθος, κι όμως ταυτόχρονα νιώθεις υπεύθυνος… και μετά θυμώνεις με τον εαυτό σου που σε επηρέασε τόσο» ανέφερε μεταξύ άλλων το θύμα.

Ο πλέον 90 ετών Φρανκ Κέρνι φυλακίστηκε το 2019, αφού σε μεταγενέστερη ακροαματική διαδικασία για την εξέταση των γεγονότων, κρίθηκε ότι είχε επίσης διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τριών αγοριών μεταξύ του 1978 και του 1989. Το 2025 μια αγωγή εναντίον της Σέλτικ από 24 θύματα περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης κατέληξε σε συμβιβασμούς συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Σέλτικ στην αρχή είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε καμία σχέση με τη λέσχη αγοριών και είχε δηλώσει ότι επρόκειτο για «ξεχωριστή οντότητα».