Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν άργησε να βρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ ήταν για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα της νέας του ομάδας στο παιχνίδι με τους Πόρτλαντ Τάιμπερς και άνοιξε λογαριασμό στην τρίτη του εμφάνιση στο MLS.

Στο 58' ο Σάμουελ Γουίλι έβγαλε τη σέντρα, ο Κρητικός σέντερ φορ πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 και πανηγύρισε έξαλλα. Για την ιστορία η Ατλάντα επικράτησε με 5-1 και συνεχίζει στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας με 10 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές.

