Ρέιντζερς - Σέλτικ: Χάος στη λήξη με «ντου» οπαδών στο γήπεδο (vid)
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη λήξη του «Old Firm» ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Σέλτικ για το Κύπελλο Σκωτίας. Οι Κέλτες κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του θεσμού μέσω της διαδικασίας των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, με ορισμένους φίλους της ομάδας να μπαίνουν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν με τους ποδοσφαιριστές.
Παρά την προσπάθεια των stewarts να τους σταματήσουν, ορισμένοι φίλοι της Σέλτικ κατάφεραν να προσεγγίσουν τους παίκτες για να βγάλουν μαζί τους φωτογραφίες, προκαλώντας επιπλέον εκνευρισμό στο ήδη φορτισμένο «Ibrox» που «κόχλαζε» με νεύρα για τον αποκλεισμό της ομάδας τους.
Στο φινάλε του αγώνα μάλιστα η κατάσταση ξέφυγε με μεγάλη μερίδα οπαδών της Ρέιντζερς να κάνει «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και να κατευθύνεται με απειλητικές διαθέσεις προς τις εξέδρες που βρίσκονταν οι οπαδοί της Σέλτικ.
Η ασφάλεια του γηπέδου πάντως ανταποκρίθηκε και σχημάτισε μια αλυσίδα προστασίας μπροστά από την κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών, με τους εισβολείς τελικά να υποχωρούν και να επιστρέφουν στις θέσεις τους.
"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"— Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026
Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM
