Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σκωτία και τη Δανία η Σέλτικ και η Μίντιλαντ βρίσκονται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο μεταγραφής του διεθνή Έλληνα σέντερ φορ, Γιώργου Γιακουμάκη.

O Γιώργος Γιακουμάκης την προηγούμενη σεζόν ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Σκωτίας, με 13 γκολ σε 21 εμφανίσεις του και συνολικά μέτρησε 17 τέρματα σε 29 παιχνίδια, όμως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.

Συνολικά μετραει οκτώ γκολ και μια ασίστ σε 26 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις αλλά μόλις οκτώ φορές ήταν στη βασική ενδεκάδα και μόνο στις μισές αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Κρητικός φορ δεν τα έχει βρει με τη διοίκηση των Κελτών για νέο συμβόλαιο και είναι πιθανό να αποχωρήσει μέσα στον Ιανουάριο παρόλο που δεσμεύτεια μέχρι το 2026.

