Ράγισαν καρδιές: Ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε σε live συνέντευξη στον πατέρα του ότι σταματάει το ποδόσφαιρο - «Έχουν διαλυθεί τα πάντα»

Ο Κάσπερ Σμάιχελ, αποκάλυψε σε δημόσια συζήτηση με τον πατέρα του πως σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εξαιτίας των πολλαπλών τραυματισμών του.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ, έπαιξε τελευταία φορά επίσημο αγώνα με τη Σέλτικ στις 22 Φεβρουαρίου του 2026, όταν και τραυματίστηκε και θα υποβληθεί στην πρώτη, από τις δύο επεμβάσεις, που χρειάζεται αργότερα αυτόν τον μήνα και ως εκ τούτου θα χάσει τον ημιτελικό των πλέι-οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Δανίας εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας στις 26 Μαρτίου.

Το συμβόλαιο του 38χρόνου διεθνή λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και θα χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να αναρρώσει. «Θα μπορούσα ενδεχομένως να έχω ήδη παίξει τον τελευταίο μου αγώνα ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Σμάιχελ στη κάμερα του CBS Sports Golazo.

«Είμαι ποδοσφαιριστής από την ημέρα που γεννήθηκα. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πήρα το μήνυμα (την Τρίτη) ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το τέλος της καριέρας μου. Μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στην καλύτερη μου φόρμα, θα έχω φτάσει πια τα 40+».

«Θα δώσω τα πάντα για να δω αν θα μπορέσω να ανακάμψω. Θα ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας μου αν κατάφερνα ποτέ να ανακάμψω από έναν τέτοιο τραυματισμό. Θα παλέψω, θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Θα κάνω αποκατάσταση».

«Θα χρειαστώ δύο χειρουργικές επεμβάσεις τώρα για να διορθώσω τον ώμο μου», εξήγησε ο Δανός τερματοφύλακας, στον «δημοσιογράφο» που του έπαιρνε τη συνέντευξη, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον ίδιο του τον πατέρα, Πίτερ Σμάιχελ.

«Έχω υποστεί ρήξη δικέφαλου, ρήξη στροφικού μανικετίου, εξάρθρωση ώμου, ρήξη επιχείλιου χόνδρου. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Για να το θέσω με όρους που μπορείτε να καταλάβετε, είναι σαν ένας απλός άνθρωπος να παθαίνει ταυτόχρονα ρήξη χιαστού και αχίλλειο τένοντα. Φαίνεται ότι χρειάζονται 10-12 μήνες αποκατάστασης. Το ποδόσφαιρο σημαίνει τα πάντα για μένα. Ήταν όλη μου η ζωή, ήταν ολόκληρη η ταυτότητά μου».

Ο πατέρας του από την άλλη, θέλοντας να δείξει την αγάπη και τη στήριξη προς τον γιο του, μίλησε δημόσια με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο και την σπουδαία καριέρα του Κάπερ.

«Όποια και αν ήταν η κατάσταση που αντιμετώπιζε, προσπάθησα να είμαι εκεί, ως πατέρας, ως μπαμπάς. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η σπουδαία καριέρα με έναν τέτοιο οδυνηρό τραυματισμό».

«Τραυματισμός στον ώμο για έναν τερματοφύλακα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημο είναι αυτό. Κάθε φορά που βουτάς προς εκείνη την πλευρά, προσγειώνεσαι πάνω της. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον Κάσπερ;».