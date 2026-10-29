Ο Αζεντίν Ουναΐ πέρασε την Πέμπτη (29/10) την πόρτα του χειρουργείου. Τότε υπολογίζεται η επιστροφή του.

Μετά τα σοκαριστικά νέα για το διάστημα της απουσίας του Αζεντίν Ουναΐ που έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), ο Μαροκινός επιθετικός μέσος των «πράσινων» υποβλήθηκε την Πέμπτη (29/10) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

Το αντικείμενο της επέμβασης ήταν η αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, στον οποίο είχε υποστεί ολική ρήξη. Από την Παρασκευή (30/10) κιόλας, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» θα ξεκινήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους 4-5 μήνες.

Πέραν του ιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστος ορθοπαιδικός χειρουργός Lefevre Nicolas και ο Baudot Christophe γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Paris Saint Germain.