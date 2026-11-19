Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ζάλγκιρις - ΠΑΟ, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Elabet που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 13:30 για όλο το ρεπορτάζ πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αμέσως μετά, στις 15:45 ακολουθεί το Q&A by Interwetten.
Στις 18:30 μην χάσετε το Gazzetta Magazino με όλα τα νέα και live συνδέσεις.
Η 12η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζάλγκιρις. Τζάμπολ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο βραδινό Gazz Floor by Novibet στις 23:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta Youtube)
- Q&A by Interwetten (15:45, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός (20:00, Nova Sports prime)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
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