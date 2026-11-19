Παναθηναϊκός για Θύρα 13: «60 χρόνια περήφανα, με την πράσινη σημαία μας ψηλά»
Την 19η του Νοεμβρίου του 2026 η Θύρα 13 συμπληρώνει τα 60 χρόνια ζωής και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φρόντισε να τιμήσει μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο τον μεγαλύτερο σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών της.
Οι «πράσινοι» ετοίμασαν ένα βίντεο, το οποίο προγραμμάτισαν να βγει ακριβώς στην αλλαγή της μέρας το οποίο ξεκινάει με κάποιον να κάνει αναζήτηση στο γκουγκλ τι σημαίνει η λέξη αφοσίωση. Ακολούθως εμφανίζεται στο βίντεο μία πράσινη καρδιά που χτυπάει κι έπειτα τρία και πλέον λεπτά με τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» σε όλα τα αθλήματα.
Το ποστάρισμα αυτό συνοδεύεται και από μερικά συγκινητικά λόγια, με το κλαμπ να εύχεται χρόνια πολλά στο «μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας», που 60 χρόνια κρατά περήφανα ψηλά την πράσινη σημαία και είναι στις χαρές και τις λύπες μαζί.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
60 Years of Gate 13 💚 Our Tribute to the Heart of Panathinaikos Για όλους όσοι στηρίζουν τον Παναθηναϊκό σε κάθε άθλημα, σε κάθε γήπεδο, στα πέταλα ολόκληρης της γης. Για όλους όσοι φροντίζουν να μην είναι ποτέ μόνος. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για όλους όσοι, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες του Συλλόγου, ήταν εκεί με το Τριφύλλι στην καρδιά. 60 χρόνια περήφανα, με την πράσινη σημαία μας ψηλά. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας. Χρόνια πολλά Θύρα 13! #PAOFC #Panathinaikos #Gate13— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 18, 2026
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