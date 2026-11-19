Η Θύρα 13 κλείνει τα 60 χρόνια ζωής στις 19 του Νοεμβρίου και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε χρόνια πολλά στο «μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας» μ' ένα υπέροχο βίντεο.

Την 19η του Νοεμβρίου του 2026 η Θύρα 13 συμπληρώνει τα 60 χρόνια ζωής και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φρόντισε να τιμήσει μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο τον μεγαλύτερο σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών της.

Οι «πράσινοι» ετοίμασαν ένα βίντεο, το οποίο προγραμμάτισαν να βγει ακριβώς στην αλλαγή της μέρας το οποίο ξεκινάει με κάποιον να κάνει αναζήτηση στο γκουγκλ τι σημαίνει η λέξη αφοσίωση. Ακολούθως εμφανίζεται στο βίντεο μία πράσινη καρδιά που χτυπάει κι έπειτα τρία και πλέον λεπτά με τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι οπαδοί του «τριφυλλιού» σε όλα τα αθλήματα.

Το ποστάρισμα αυτό συνοδεύεται και από μερικά συγκινητικά λόγια, με το κλαμπ να εύχεται χρόνια πολλά στο «μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας», που 60 χρόνια κρατά περήφανα ψηλά την πράσινη σημαία και είναι στις χαρές και τις λύπες μαζί.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού