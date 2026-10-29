Τα 25 λεπτά «μπαλάρας» δεν αρκούν για το χαλάκι, όμως και τα «συνεργεία» δουλεύουν καλά

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου καταγράφει τα συμπεράσματά του για την ήττα της ΑΕΚ στην Τούμπα με εικόνα που πέραν ενός διαστήματος, ενόχλησε πολύ.

Η ΑΕΚ μπορούσε να είχε αποφύγει την ήττα στην Τούμπα, ακόμη και να είχε νικήσει. Από το 45' ώς το 70' έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, με τέσσερις-πέντε κλασικές ευκαιρίες, δοκάρι του Ζίνι και μια γκολάρα του Γιόβιτς μετά από κάθετη του Μαρίν. Προφανώς και αυτό δεν αρκεί...

Με ένα ή και δύο γκολ σε εκείνο το διάστημα, που βάσει εικόνας τα μπορούσε, η συζήτηση θα ήταν άλλη, μα η ουσία των προβληματισμών δεν θα άλλαζε. Και κάτι ακόμα για να ξεμπερδεύω με αυτό και να «βουτήξουμε» στα θέματα της ομάδας, στη φάση με τον Μάγερ ο Γιαννούλης δεν βρήκε μπάλα αλλά τον Κροάτη.

Ο Ευαγγέλου, που είχε δει με περισσή ευκολία και ευρηματικότητα ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, εδώ έκλεισε τα μάτια. Τα «συνεργεία» να είναι καλά, ειδικά στην Τούμπα φέτος το πάνε πολύ καλά το έργο, ρωτήστε Άρη και Ηρακλή επίσης.

Οι προβληματισμοί

Ένα καλό 25λεπτο, ωστόσο, δεν κρύβει όσα βλέπουμε κατ' εξακολούθηση από την ΑΕΚ. Και μια νίκη θα τα σκέπαζε επίσης, γι' αυτό είναι καλό να γραφτούν τώρα, με το Κύπελλο να κοστίζει λίγο και τα (πολύ) δύσκολα να έρχονται.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτικό: ασύνδετες γραμμές, κενά στον άξονα στις μεταβάσεις του αντιπάλου, ατομικά λάθη. Οι δικαιολογίες υπάρχουν, καθώς ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης δεν είναι έτοιμος γι' αυτό το επίπεδο, ο Καλοσκάμης απογοητεύει, όμως το ματς δεν κρίθηκε εκεί.

Η εικόνα ήταν γνώριμη από την Τρίπολη, τον Βόλο και την Κηφισιά, όπου ο αντίπαλος θα μπορούσε επίσης να είχε προηγηθεί. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ το έκανε στην πρώτη σοβαρή επίθεσή του. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται, δεν είναι συγκυρία: στη Νέα Φιλαδέλφεια βλέπουμε μια ΑΕΚ σαγηνευτική και εκτός έδρας μια προβληματική. Ο Νίκολιτς είπε το δικό του, όμως η διαφορά προς το χειρότερο είναι πασιφανής.

Το δεύτερο μοτίβο είναι η κατάρρευση μετά το γκολ. Μόνο στον Βόλο η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε το ματς. Με τη Σαχτάρ δεν ήταν για να χάνει, αλλά μόλις δέχτηκε το δεύτερο τέρμα παρέδωσε πνεύμα και ήρθε και το τρίτο.

Το ίδιο έγινε στην Τούμπα: γκολ σε αντεπίθεση, με τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή, και νέα πτώση. Ο αεροδιάδρομος εκεί είναι σταθερός, ειδικά απέναντι σε αντιπάλους με ποιότητα πάνω από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος. Αλλά ακόμα και κόντρα σε υποδεέστερους.

Οι επιλογές του Νίκολιτς

Η ενδεκάδα συνιστά από μέρους του παραδοχή ότι δεν ευδοκιμούν στο ρόστερ επιπλέον πλάγια μπακ που να εμπιστεύεται ο προπονητής σε σημαντικό εκτός έδρας ματς. Με Παναθηναϊκό και Ρεάλ να έρχονται τόσο κοντά, δεν έδωσε το παιχνίδι στους αναπληρωματικούς, οπότε ο Πήλιος και ο Ρότα θα φτάσουν καταπονημένοι στα μεγάλα ματς.

Ο Βίντα έπαιξε επειδή έπρεπε, όμως στα 37 του και απέναντι σε δύο ασυγκράτητους φορ ξεγυμνώθηκε, εξέθεσε επίσης και τον Ρέλβας παρά την καλύτερη προσπάθεια αμφοτέρων να το βρουν στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι πιο συμβατό σχήμα θα ήταν ο Αλεξίου με τον Μουκουντί.

Οι αλλαγές ήταν σαν να μην έγιναν: δύο παίκτες στο 78', όταν ο ΠΑΟΚ είχε ανεβάσει ένταση. Και εντάξει ο Κουτέσα, μα ο Ζάο Μάριο; Ο Λίσι έφερνε μέσα παίκτες για να τρέξουν και να ανεβάσουν εντάσεις και η ΑΕΚ λες και ήθελε να κρατήσει μπάλα και να χαμηλώσει το τέμπο της.

Η επιλογή του Μπαλαμώτη έχει λογική, αφού υπάρχει μόνο ένας τερματοφύλακας επιπέδου για τα επόμενα δύο ματς και δεν παίρνεις ρίσκο να χάσεις τον Μπρινιόλι σε πιθανή αναποδιά ενόψει ΠΑΟ και Ρεάλ. Βασικά τον βάζεις στη γυάλα και στις επόμενες προπονήσεις γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Δεν εξηγείται επίσης γιατί ο Ρότα έμεινε μέχρι το τέλος, «πτώμα» από το 60' μετά, χωρίς να ξεκουραστεί και να βοηθηθεί. Είναι σημαντικό το σφάλμα.

Επίσης, το δίδυμο Γιόβιτς-Ζίνι δεν λειτούργησε ξανά. Ο Γιόβιτς ήταν από τους καλούς, ο Ζίνι δεν έχει υπάρξει σχεδόν ποτέ επιδραστικός όταν παίζουν ως δίδυμο. Είναι σαν να υπνωτίζει ο ένας τον άλλον.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται ξεκούραστος, με δέκα παίκτες που δεν έπαιξαν στο Κύπελλο, στην έδρα του και με δυναμική συσπείρωση λόγω 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική ενδεκάδα, με πέντε παίκτες ξεκούραστους, και ίσως όχι τα ίδια κενά, αλλά με μια εκνευριστική νοοτροπία ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι…

Η αφέλεια, η έλλειψη συγκέντρωσης και η απώλεια προσανατολισμού μετά από γκολ στα έκτος έδρας ματς, έχει παραγίνει φέτος. Δεδομένα βλέπουμε πράγματα που δεν υπήρχαν τόσο έντονα πέρυσι και θα αποτελέσουν ονείρων εκατόμβη εφόσον δεν διορθωθούν.