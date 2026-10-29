Έχει και ο Λίσι τα δίκια του…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ επισημαίνοντας αρκετά για το 4-4-2 του Λίσι που σημάδεψε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

«Και με τον ΟΦΗ την ίδια προσπάθεια κάναμε, τον ίδιο χαρακτήρα δείξαμε. Αν σήμερα έμπαινε το δοκάρι της ΑΕΚ θα λέγατε πώς η ομάδα δεν είχε πάθος». Το είπε κι αυτό ο Λίσι χθες και ήταν φανερό ότι αντιδρούσε ειδικά για όσα έγιναν μετά το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ έχασε στο Ηράκλειο και ήταν… κακός, χθες κέρδισε και ήταν όλα καλά;» Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο (τα έγραψα και προχθές) και η κριτική επάνω σε αυτό. Σαφώς και αν γινόταν το 1-2 από τον Ζίνι ελάχιστοι ή σχεδόν κανείς από όσους τόνιζαν χθες το… «αυτόν τον ΠΑΟΚ θέλουμε να βλέπουμε» δεν θα είχαν την ίδια άποψη.

Ο Λίσι αισθάνεται αδικημένος από πολλά και ανθρώπινο είναι να αντιδρά. Ακόμη και αν εκνευρίστηκε, θεμιτό είναι, μπορεί και θετικό. Ίσως να είναι και χρήσιμο ως αντίδραση. Από εκεί και πέρα βέβαια από τη δουλειά του θα κρίνεται, μέσα στην οποία είναι και η προσωπικότητα που βγάζει στη διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων. Κρατήστε το αυτό…

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από το 4-4-2 του ΠΑΟΚ που ως σχηματισμός μαζί με όσα έχουν τριάδες στην άμυνα, είναι σαφώς σημαντικός και αναδεικνύει-διαχωρίζει αγωνιστικές φιλοσοφίες: «Δεν έβαλα σε άλλους αγώνες δύο φορ γιατί έπρεπε και οι δύο να είναι σε καλή φυσική κατάσταση» δήλωσε ο προπονητής και έτσι απλά ξεκαθάρισε ένα πολύ απλό ζήτημα.

Το 4-4-2 σε αγώνα με την ΑΕΚ έδωσε μεγάλη επιθετική οντότητα στον ΠΑΟΚ σε ένα πιο άμεσο παιχνίδι όμως φτιαγμένο για Μπάνζα και Εντιαγέ. Μήπως όμως ήταν ΚΑΙ αυτός ένας λόγος για το 35-65 κατοχής μέσα στην Τούμπα; Δεν είναι απλά τα πράγματα και μην εμφανιστεί κανείς να γράψει ότι χωρίς κυριαρχικό ποδόσφαιρο παίρνεις ή διεκδικείς πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ έχει φτιαχτεί για 4-4-2, ο ΠΑΟΚ ψάχνεται ακόμη τι θέλει, τι μπορεί και τι πρέπει. Από κάθε επιλογή κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις, ειδικά αν ακόμη δεν είσαι σίγουρος τι ακριβώς θέλεις να παίζεις.

Στο πρώτο μέρος η κατοχή ήταν κιτρινόμαυρη, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε μόνιμα με τον Εντιαγέ τις καλές φάσεις πάντα σε γρήγορες μεταβάσεις, έχοντας και πολλά κλεψίματα ψηλά στο γήπεδο. Ακόμη και στη φάση που ο Ευαγγέλου σφύριξε πέναλτι, ο Εντιαγέ φάση χάνει και μετά του κόβει το ριμπάουντ με το σφύριγμα.

Πόσο ευάλωτος είναι πνευματικά ο ΠΑΟΚ φάνηκε μετά το 1-1! Χάθηκε η ψυχολογία και η ΑΕΚ ως καλύτερη ομάδα μπορούσε να πάρει προβάδισμα. Το 2-1 έγινε με απίθανη διπλή-τριπλή ενέργεια του Σορετίρε και μια ΑΕΚ να μην ξέρει πώς βρέθηκε να αμύνεται δύο-έναντι τεσσάρων! Από εκεί και μετά όλα είχαν τελειώσει και απλά ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-1 και έχασε με τον Μύθου το 4-1 σε μια ακόμη εξαιρετική επίθεσή του.

Κάπως έτσι τα χαμόγελα γύρισαν στην κερκίδα και στα αποδυτήρια, αφού αυτή τη φορά οι παίκτες μπορούσαν να χαρούν κάτι που δεν έγινε με τον Ηρακλή… Έγραφα και προχθές ότι πέρσι το κουμπί γύρισε από ένα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Φέτος ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει αν μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεννοηθούν στα αποδυτήρια, να πιστέψει ο ένας στον άλλο. Το ρόστερ χθες δεν είχε πάάάρα πολλούς παίκτες και όμως ήταν μια χαρά σε 11άδα και πάγκο.

* Ο Γιάκιτς επέστρεψε! Πολύ θετικό σημάδι για τον ΠΑΟΚ που χθες σε 4-4-2 έπρεπε να παίξει με δύο εξάρια. Μπορεί να το κάνει και με τον Αστέρα στην Τούμπα; Με πόση κατοχή και πόση διάρκεια επιθέσεων; Σε τι χώρους; Με άμεσο παιχνίδι; Θα μπορεί ο Μπάνζα που θεωρούνταν ανέτοιμος; (Που να ετοιμαστεί κιόλας…).

* Τώρα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ είχε καλή εικόνα και με τον ΟΦΗ όχι; Θα είναι καλός ο Λίσι, αλλά και ο Σανταμαρία; Μετά από αυτό θα πρέπει να μένει έξω ο Ζαφείρης, ο Τάισον, να παίζει συνέχεια η ομάδα με δύο φορ και στο τέρμα ο Μοναστηρλής; Τι καλά να ήταν τόσο απλό το ποδόσφαιρο… Ο Σάκης ο υδραυλικός, ο Κώστας ο μαθηματικός, ο Νίκος ο ταχυδρόμος και ο… Δημήτρης ο δημοσιογράφος, ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν πλησιάζουν σε γνώση όσα ξέρει ο προπονητής που έχει μπροστά 1500 στοιχεία και παίρνει αποφάσεις. Από εκεί και πέρα ισχύει γι ακόμη μία φορά το… ό τι καταλαβαίνει ο καθένας. Φυσικά ισχύει και το ότι πολλές φορές την άποψή μας την αγαπάμε πολύ περισσότερο από την ομάδα μας...