Ολυμπιακός: «Βρίσκεται» εύκολα κι ωραία με τους άλλους μπαλαδόρους και σε κάνει να τον περιμένεις πώς και πως

Ο Κώστας Νικολακόπουλος επικεντρώνεται μέσα από το blog του στο Gazzetta σε ένα σημαντικό σημείο από το νικηφόρο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κύπελλο.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μαρκόπουλο πήγαινε εντελώς σβηστό από πλευράς της ομάδας του Ιμανόλ για τουλάχιστον μισή ώρα-από το 33’ έως το 63’, δηλαδή για 30 λεπτά, δεν είχε ούτε…μισή τελική, σε αντίθεση μάλιστα με τους γηπεδούχους.

Όλα αυτά μέχρι το 61ο λεπτό, τότε που μπήκε ο Μπέϊλι. Κι άρχισε ο Ολυμπιακός να έχει γλύκα στο παιχνίδι του. Και δεν αναφέρομαι στην…τριπλή υδραυλική ντρίμπλα που έκανε σε μία φάση και κέρδισε το χειροκρότημα. Αναφέρομαι στην ουσία του παιχνιδιού. Το πώς αρχίσαμε και βλέπαμε πάλι όμορφα πράγματα από πλευράς των «ερυθρόλευκων», με έξυπνες πάσες εκεί που πρέπει, στην αντίπαλη περιοχή, με αποτέλεσμα το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο, τη δημιουργία ευκαιριών.

Ο Μπέϊλι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ακόμη δεν είναι ούτε στο 50% του, εξ ου και παίζει 16 λεπτά με την Καλαμάτα και 31 λεπτά με το Μαρκό. Αλλά προλαβαίνει σε αυτούς τους λίγους χρόνους να βγάζει ωραίες στιγμές που σε κάνουν να σκέφτεσαι τι έχει να γίνει, όταν βρεθεί στο 50%, μετά στο 70% κλπ. Και με τον Γιάρεμτσουκ συνδυάστηκε όμορφα δύο φορές, αλλά ειδικά στον Πουέρτα πέρασε κάποιες πάσες πραγματικά αξιοπρόσεκτες. Ήταν θέμα απλά ενός κλικ που δεν προέκυψε μεγάλη ευκαιρία από τη συμμετοχή του Τζαμαϊκανού άσου σε τουλάχιστον πέντε πολύ καλές στιγμές. Είχαμε δε δει την Κυριακή με την Καλαμάτα και πώς τον έψαχνε ο Φορτούνης τον Μπέϊλι.

Είναι φανερό ότι με παιδιά που έχουν υψηλό δείκτη τεχνικής, όπως ο Πουέρτα κι ο Φορτούνης, αλλά και με φορ που ξέρουν μπάλα όπως ο Γιάρεμτσουκ, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα ο Μπέϊλι, που από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται να αρχίσει να πατάει καλύτερα στα πόδια του-χθες πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού γλιστρούσαν λόγω αγωνιστικού χώρου, αλλά με αυτόν έγινε δύο φορές, κάτι ίσως όχι τυχαίο, ενώ σε μία άλλη στιγμή έχασε ένα κοντρόλ.

Γενικά το επίπεδο στο οποίο κάνει τα καλά του πράγματα ο Μπέϊλι είναι κατά πολύ υψηλότερο του ελληνικού πρωταθλήματος, άρα θα κάνει τη διαφορά. Τον περιμένουμε πώς και πώς γιατί μπορεί να βάλει ακριβώς αυτό που λείπει από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, την εξτρά κλάση.

Άσχετο: Μακάρι να μην επηρεαστούν το Σάββατο στη Λεωφόρο, όμως νομίζω ότι ήταν υπερβολή της υπερβολής να παίξουν 86 λεπτά και ο Πουέρτα κι ο Έσε, με το σκορ μάλιστα 2-0 από το 71ο λεπτό. Και η χρησιμοποίηση του Σιπιόνι μόλις στο 86ο λεπτό, δεν ξέρω τι νόημα είχε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε μία καλή συνεργασία με τον Γιάρεμτσουκ χθες ο Μπρούνο και κέρδισε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, με τον Πουέρτα να επιβραβεύεται από την κεφαλιά του Κάρμο για τα πολύ καλά κτυπήματα που έχει τον τελευταίο καιρό.

Ο Αφρικανός αριστερός μπακ, όμως, είχε άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπόρεσε πραγματικά να περάσει μία επικίνδυνη μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή. Και λες, με κάποιο εκνευρισμό, μα ούτε σε αγώνα με ομάδα της Β’ Εθνικής; Αυτή τη φορά δε, είχε και αμυντικά θέματα, με αποκορύφωμα ότι κοιμήθηκε στη φάση της καλύτερης ευκαιρίας του Μαρκό, καθώς έχασε εντελώς τον παίκτη του. Όπως λίγο μετά έχασε εύκολα και κεφαλιά στην περιοχή του Πόποβιτς από σέντρα και πήγε να γίνει φάση.

Ο Μπρούνο είναι αλήθεια ότι στα πιο δύσκολα παιχνίδια έχει καλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, και δίνει λύσεις, κυρίως ανασταλτικά, όμως όσο συνεχίζει να είναι αυτή που είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα του και δεν ανεβάζει ένα καλύτερο μέσο όρο θα προβληματίζει ακόμη περισσότερο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍