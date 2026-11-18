Οι ατάκες του τεχνικού της εθνικής Ουρουγουάης Ντιέγκο Φορλάν για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι.

Ο Φακούντο Πελίστρι είναι αλήθεια ότι δεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό αυτά που θα περίμεναν όλοι στην ομάδα.

Ο 24χρονος διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι του 2024 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει συμβόλαιο έως το 2028 και μέχρι στιγμής μετράει 64 ματς, 4 γκολ κι 7 ασίστ στο τριφύλλι, αλλά η πορεία του είναι πτωτική και την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς. Την τρέχουσα περίοδο έχει 11 συμμετοχές, όμως, δεν έχει ξεπεράσει τα 500 λεπτά και παίζει κυρίως αλλαγή.

Ο Πελίστρι, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή στην Αθήνα, μετά τα παιχνίδια που έδωσε με την εθνική του, άκουσε τον Ντιέγκο Φορλάν να μιλάει με κολακευτικά λόγια για τον ίδιο. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 75' στη θέση του Κανόμπιο στο φιλικό της Ουρουγουάης με τη Δομινικανή Δημοκρατία με το σκορ στο 2-0. Κέρδισε σε συνεργασία με τον Ντάρβιν Νούνιεζ το πέναλτι για το 3-0 της εθνικής του κι από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το 4-0 του Βαλβέρδε (τελικό σκορ 5-0).

Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός άσος και νυν ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιέγκο Φορλάν συνεργάστηκε με τον Πελίστρι στην Ουρουγουάη, τον γνωρίζει πολύ καλά και μετά το ματς με τη Δομινικανή Δημοκρατία δεν έκρυψε πόσο τον πιστεύει.

«Τον Φακούντο Πελίστρι τον γνωρίζω καλά και του έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής, γιατί ένας ποδοσφαιριστής με τέτοια ταχύτητα είναι κάτι που σπανίζει στους Ουρουγουανούς παίκτες», είπε αρχικά ο Φορλάν και πρόσθεσε:

«Αυτή την αλλαγή ρυθμού ο Πελίστρι την έδειξε με την Ιαπωνία (σ.σ. στις 24/9) όταν χρειάστηκε να μπει στο παιχνίδι. Του ζήτησα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα έκανε».

— "UNO SE ENTRENA FUERTE PARA ESTAR PRONTO PARA CUANDO LE TOQUE” — “DESPUÉS DEL MUNDIAL FUE UN MOMENTO DURO PARA TODOS. NOS QUEREMOS VOLVER A ACERCAR A LA GENTE” La palabra de Facundo Pellistri antes de retornar a su club y luego de los amistosos ante Argentina y República Dominicana — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) November 18, 2026

Ο Πελίστρι μετά τη νίκη της εθνικής του μίλησε στο El Espectador κι αφού τόνισε ότι «ένας παίκτης προπονείται για να είναι έτοιμος όταν έρθει η σειρά του», σημείωσε πως η Ουρουγουάη πέρασε δύσκολες στιγμές μετά το Μουντιάλ (αποκλείστηκε στον όμιλο) και θέλει να έρθει κοντά στον κόσμο ξανά.

Στη συνέχεια, ωστόσο, κλήθηκε να σχολιάσει τα λόγια του Φορλάν και ο παίκτης του τριφυλλιού απάντησε: «Συνεργαστήκαμε στην Πενιαρόλ, είναι προπονητής που νοιάζεται για τον ποδοσφαιριστή και θέλει πάντα να τον βελτιώσει. Στην περίπτωσή μου, είναι στην κορυφή, με έχει βοηθήσει πολύ. Ήθελε να μπω και να παίξω κάθετα, με διεισδύσεις, να εκμεταλλευτώ το μήκος του γηπέδου. Δουλεύει μαζί μου και με πιέζει».