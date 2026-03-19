Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και το Ολυμπιακός - Μπασκόνια.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για το Europa League και Conference League αντίστοιχα να ξεχωρίζουν.

Πριν ξεκινήσει η δράση στην Ευρώπη, οι Galacticos by Interwetten μεταφέρουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις πιθανές ενδεκάδες στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00. Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν ξεκινήσει η 32η αγωνιστική της Euroleague.

Στις 19:45, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Allwyn Arena, με τη ρεβάνς για τους «16» του Europa Conference League να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη στις 22:00, με την αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στις 00:00, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στην 32η «στροφή» της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση να είναι live στις 21:15 μέσω του Nova Sports prime.

