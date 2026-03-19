Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι ευρωπαϊκές «μάχες» ΠΑΟ και ΑΕΚ
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για το Europa League και Conference League αντίστοιχα να ξεχωρίζουν.
Πριν ξεκινήσει η δράση στην Ευρώπη, οι Galacticos by Interwetten μεταφέρουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις πιθανές ενδεκάδες στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00. Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν ξεκινήσει η 32η αγωνιστική της Euroleague.
Στις 19:45, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στην Allwyn Arena, με τη ρεβάνς για τους «16» του Europa Conference League να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στη Σεβίλλη στις 22:00, με την αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Μετά το τέλος της αγωνιστικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» στις 00:00, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στην 32η «στροφή» της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση να είναι live στις 21:15 μέσω του Nova Sports prime.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor by Novibet (16:15, Gazzetta Youtube)
- Παναθηναϊκός - ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδος βόλεϊ (17:00, ΕΡΤ2)
- Αναντολού Εφές - Μονακό (19:30, Nova Sports start)
- ΑΕΚ - Τσέλιε (19:45, Cosmote Sport 3)
- Ολυμπιακός - Μπασκόνια (21:15, Nova Sports prime)
- Ρόμα - Μπολόνια (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπέτις - Παναθηναϊκός (22:00, Cosmote Sport 4, ANT1)
- Ξέρεις από μπάλα (00:00, Gazzetta Youtube)
