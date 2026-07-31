Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρό σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης!

Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ τραυματίστηκε σοβαρά. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) το Τριφύλλι φιλοξένησε την Athens Kallithea στο Κορωπί, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα 45 λεπτών (30’+15’) για όσους δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Πάκσι και σεμια ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, ο Παντελιδης δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης περόνης και αργά το βράδυ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβασή αποκατάστασης. Εάν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού του θα μείνει έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο νεαρός εξτρέμ αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την Κηφισιά, «πακέτο» με τον Τεττέη, ενώ ο Νίστρουπ τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή στο πρώτο ματς με την Πάκσι.