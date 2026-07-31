Παντελίδης: Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του
Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης. Ο Έλληνας εξτρέμ τραυματίστηκε σοβαρά στο προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί και η πρώτη εκτίμηση είναι για κάταγμα κνήμης - περόνης.
Η «πράσινη» ΠΑΕ στέκεται στο πλευρό του 24χρονου ακραίου επιθετικού και μέσω Social Media έστειλε μήνυμα: «Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός».
Ο Παντελίδης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.
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