Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Παύλος Παντελίδης.

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης. Ο Έλληνας εξτρέμ τραυματίστηκε σοβαρά στο προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στο Κορωπί και η πρώτη εκτίμηση είναι για κάταγμα κνήμης - περόνης.

Η «πράσινη» ΠΑΕ στέκεται στο πλευρό του 24χρονου ακραίου επιθετικού και μέσω Social Media έστειλε μήνυμα: «Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός».

Ο Παντελίδης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.