Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Πέμπτη (22/10) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με τους Galacticos by ELABET (13:30) που θα σχολιάσουν τις επερχόμενες σημερινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, ενώ στις 15:45 ακολουθεί το Q&A by Interwetten του Ολυμπιακού με τον Αλέξη Βιρβιλή και τον Παναγιώτη Ραμαντάνη, και λίγο αργότερα ακολουθεί το Gazzetta Magazino (18:30).

Η σημερινή Ευρωπαϊκή βραδιά αρχίζει με το Καιράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (17:30, Magenta Sport 3), Στις 19:45 η Γιουβέντους θα αναμετρηθεί με τη Ρεν (Magenta Sport 5) και ταυτόχρονα ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Magenta Sport 4) αλλά και η Πάφος τη Ρίγα (Magenta Sport 9). Αργότερα ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Σπάρτα Πράγας (22:00, Magenta Sport 3/ ANT1)

Όσον αφορά το μπάσκετ στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έρθει αντιμέτωπη με την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4) και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στην έδρα του την Μπασκόνια (21:15, Nova Sports Prime).

Στο τέλος της βραδιάς συνδεθείτε στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube για να παρακολουθήσετε το Gazz Floor by Novibet (23:00) για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του τριφυλλιού με τη Μπασκόνια και στις 23:30 η βραδιά κλείνει με το Post Game Magazino που θα σχολιαστούν οι σημερινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο.

Οι μεταδόσεις της ημέρας