Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
Πέμπτη (22/10) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με τους Galacticos by ELABET (13:30) που θα σχολιάσουν τις επερχόμενες σημερινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, ενώ στις 15:45 ακολουθεί το Q&A by Interwetten του Ολυμπιακού με τον Αλέξη Βιρβιλή και τον Παναγιώτη Ραμαντάνη, και λίγο αργότερα ακολουθεί το Gazzetta Magazino (18:30).
Η σημερινή Ευρωπαϊκή βραδιά αρχίζει με το Καιράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (17:30, Magenta Sport 3), Στις 19:45 η Γιουβέντους θα αναμετρηθεί με τη Ρεν (Magenta Sport 5) και ταυτόχρονα ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Magenta Sport 4) αλλά και η Πάφος τη Ρίγα (Magenta Sport 9). Αργότερα ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Σπάρτα Πράγας (22:00, Magenta Sport 3/ ANT1)
Όσον αφορά το μπάσκετ στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έρθει αντιμέτωπη με την Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4) και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στην έδρα του την Μπασκόνια (21:15, Nova Sports Prime).
Στο τέλος της βραδιάς συνδεθείτε στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube για να παρακολουθήσετε το Gazz Floor by Novibet (23:00) για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του τριφυλλιού με τη Μπασκόνια και στις 23:30 η βραδιά κλείνει με το Post Game Magazino που θα σχολιαστούν οι σημερινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta YouTube)
- QnA - Gazzetta (15:45, Gazzetta Youtube)
- Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (17:30, Magenta Sport 3)
- Γλαύκος Έσπερος - ΑΓΕ Χαλκίδα (18:00, ΕΡΤ 2)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- Γιουβέντους - Ρεν (19:45, Magenta Sport 5)
- ΟΦΗ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 4)
- Πάφος - Ρίγα (19:45, Magenta Sport 9)
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ναϊμέγκεν (19:45, Magenta Sport 8)
- Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ (19:45, Magenta Sport 7)
- Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ (19:45, Magenta Sport 6)
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30, Novasports 5)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00, Novasports 2)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05, Novasports 4)
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15, Novasports Prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Start)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45, Novasports 3)
- Μπόρνμουθ - Μίλαν (22:00, Magenta Sport 5)
- Ομόνοια - Μπενφίκα (22:00, Magenta Sport 4)
- Άγιαξ - Αταλάντα (22:00, Magenta Sport 9)
- Σέλτικ - Θέλτα (22:00, Magenta Sport 8)
- Χόφενχαϊμ - Λυών (22:00, Magenta Sport 7)
- Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας (22:00, Magenta Sport 6)
- Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (22:00, Magenta Sport 3 / ANT1)
- Gazz Floor (23:00, Gazzetta Youtube)
- Post Game Magazino (23:30, Gazzetta Youtube)
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