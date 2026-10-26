Παναθηναϊκός: Κούπα στην Τουρκία η Κ14, καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά ο Κανελλόπουλος

Παναθηναϊκός: Κούπα στην Τουρκία η Κ14, καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά ο Κανελλόπουλος

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Κούπα στην Τουρκία η Κ14, καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά ο Κανελλόπουλος

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Η Κ14 του Παναθηναϊκού κατέκτησε ένα τουρνουά στην Τουρκία ενώ ο τερματοφύλακάς της, Αναστάσης Κανελλόπουλος αναδείχθηκε καλύτερος κίπερ της διοργάνωσης.

Τίτλος για την Κ14 του Παναθηναϊκού. Τα παιδιά των «πράσινων» πήραν μέρος στο Junior World Cup Antalya στην Τουρκία κι έφτασαν μέχρι το τέλος κατακτώντας τη διοργάνωση.

Μάλιστα, ο τερματοφύλακάς του και αρχηγός της ομάδας, Αναστάσης Κανελλόπουλος αναδείχθηκε καλύτερος πορτιέρε ολόκληρου του τουρνουά.

Η συμμετοχή αυτή γίνεται στο πλαίσιο του νέου πρότζεκτ που υπάρχει σε εξέλιξη στην ακαδημία του «τριφυλλιού», η οποία βρίσκεται υπό την εποπτεία του Τάκη Φύσσα και του τεχνικού διευθυντή Θόδωρου Ελευθεριάδη.

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Σκοπός είναι τα παιδιά να αποκομίζουν σημαντικές εμπειρείες παίζοντας σε διεθνή τουρνουά και ταυτόχρονα να μετρούν τις δυνάμεις τους αντιμετωπίζοντας ποιοτικές ομάδες στις ηλικίες αυτές.

 

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

     

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