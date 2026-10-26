Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη μία νίκη απέναντι σε ομάδα εκτός Big-5 κι έφτασε έτσι στο 6/6 όντας ο μοναδικός από τους διεκδικητές που δεν έχει γκελάρει. Τα φοβερά του νούμερα στα ματς αυτά.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο Elabet με 1-0 για την 8η αγωνιστική της Superleague κι έφτασε έτσι στο 7/8 μένοντας μόνος πρώτος για ακόμη μία «στροφή» στη λίγκα.

Οι «πράσινοι» έκαναν έτσι το 6/6 απέναντι στις ομάδες εκτός Big-5 συνεχίζοντας να αποφεύγουν τα στραβοπατήματα όντας μάλιστα ο μοναδικός από το γκρουπ των διεκδικητών, που δεν έχει απωλέσει βαθμούς στα ματς αυτά.

Τα αποτέλεσματα του «τριφυλλιού» με τους εκτός Big-5

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2

0-2 Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1

- Κηφισιά 3-1 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0

- Παναιτωλικός 3-0 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1

0-1 Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 5-1

- Αστέρας Aktor 5-1 Βόλος Elabet - Παναθηναϊκός 0-1

Μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός έχει τρία ακόμα τέτοια ματς, με τρεις από τις δύσκολες ομάδες της κατηγορίας αυτής. Στις 08/11 πάει στο Καυτανζόγλειο για να κοντραριστεί με τον Ηρακλή, στις 22/11 παίζει εντός έδρας με τον ΟΦΗ και μία εβδομάδα μετά παίζει εκτός με τον Ατρόμητο.

Οι υπόλοιποι τρεις έχουν κάνει τουλάχιστον μία τέτοια γκέλα και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουν κι ένα μικρό βαθμολογικό ντιζαβαντάζ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και οι τρεις τους έχουν γκελάρει σε δύο τέτοια ματς.

Ο Ολυμπιακός στο εκτός με τον Βόλο Elabet (1-1) και στο εντός με τον ΟΦΗ (0-1), η ΑΕΚ με Αστέρα Aktor (1-1) και Κηφισιά (1-1) εκτός και ο ΠΑΟΚ με Καλαμάτα εντός (1-3) και ΟΦΗ εκτός (2-1).

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χάσει πέντε βαθμούς στα ματς αυτά, η «Ένωση» τέσσερις και οι «ασπρόμαυροι» έξι ενάντια στο μηδέν των «πράσινων».

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 1-0

- Ατρόμητος 1-0 Βόλος Elabet - Ολυμπιακός 1-1

1-1 Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1

- ΟΦΗ 0-1 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1

0-1 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2

0-2 Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0

ΑΕΚ

ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0

- Ηρακλής 4-0 Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1

1-1 Αστέρας Aktor - ΑΕΚ 1-1

1-1 Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2

1-2 ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

- ΟΦΗ 3-0 ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 4-0

- Λεβαδειακός 4-0 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2

1-2 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3

1-3 ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3

- Καλαμάτα 1-3 ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1

- Ηρακλής 2-1 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 2-1

Οι αριθμοί που δείχνουν τη δύναμη του Παναθηναϊκού κόντρα στις ομάδες αυτές

Το 6/6 αυτό των «πράσινων» απέναντι στις ομάδες αυτές και οι 18 βαθμοί που έχει συλλέξει μη μηδενικές απώλειες κόντρα στο -6 που έχουν ήδη οι ανταγωνιστές του σημαίνει πολλά από μόνο του.

Είναι όμως σημαντικό ότι το «τριφύλλι» το καταφέρνει αυτό απόλυτα δικαιωματικά λαμβάνοντας υπόψιν την εικόνα κυριαρχίας που βγάζει στο γήπεδο στις περισσότερες περιπτώσεις στους αγώνες αυτούς.

Δεν έχει υπάρξει ματς που να μην είναι καλύτερος από τους αντιπάλους του, ακόμη και με την Καλαμάτα, που το ματς ήταν το πιο οριακό απ' αυτά.

Συνολικά στα έξι αυτά ματς έχει σκοράρει 15 γκολ εναντίον τους κι έχει δεχθεί μόλις 2, σκοράροντας δηλαδή κατά μέσο όρο 2,5 τέρματα και δεχόμενος 0,33. Αν το εξετάσουμε με βάση τα xG, τότε το «τριφύλλι» φτιάχνει τελικές που αντιστοιχούν σε 3,08xG ανά 90 λεπτά (δηλαδή δικαιούται τρία γκολ) ενώ δέχεται τελικές που φτάνουν τα 0,58xGa (δηλαδή είναι να φάει περίπου μισό γκολ ανά ματς).

Όσον αφορά την κατοχή, μετράει έναν μέσο όρο 65,67% στα ματς αυτά, γι' αυτό κι έχει τέτοιον έλεγχο ενώ η πίεσή του στα ματς αυτά, που μετράμε με τον δείκτη του PPDA φτάνει το 7,33.