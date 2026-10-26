Οι πιθανότητες κατάκτησης της Superleague από το Football Meets Data μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και την ήττα του ΠΑΟΚ.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/10) η 8η αγωνιστική της φετινής Superleague και η μάχη της κορυφής «φούντωσε» ακόμη περισσότερο, αφού όλα τα φαβορί πέραν του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν νίκες.

Εν αρχή η ΑΕΚ το Σάββατο βράδυ (24/10) κέρδισε με άνεση 5-0 τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να πάρουν τη σκυτάλη ο Ολυμπιακός, που επικράτησε επίσης με το ίδιο σκορ (5-0) της Καλαμάτας στο Φάληρο, ενώ και ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του στον βροχερό Βόλο, νικώντας με 0-1. Από πλευράς του ο Δικέφαλος του Βορρά γνώρισε ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ στην Κρήτη και έμεινε σχετικά πίσω στη βαθμολογία.

Πλέον, οι πράσινοι παραμένουν στην κορυφή με 21 βαθμούς, έναντι 19 των Πειραιωτών, 17 της Ένωσης και 16 του... Άρη που μπήκε τετράδα, ενώ στους 15 βρίσκεται ο συμπολίτης ΠΑΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσίασε -ξανά- τις πιθανότητες για τον φετινό τίτλο, με πρώτο φαβορί για να αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας να είναι ο Ολυμπιακός με 41%. Ακολουθεί η ΑΕΚ στο 29% ενώ ο Παναθηναϊκος παρότι πρώτος, έχει 26%. Μόλις 3% δίνεται στον ΠΑΟΚ, ενώ μια μονάδα (1%) παίρνει και ο Άρης.