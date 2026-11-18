Ανδρούτσος, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΟΦΗ ενόψει Παναθηναϊκού. Ανέβασε ρυθμό ο Αποστολάκης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, στην οποία οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα φιλοξενηθούν από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στην προπόνηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης (18/11) είχαμε επιστροφές στο ΒΑΚ, καθώς οι διεθνείς Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας και Γιάννης Θεοδοσουλάκης γύρισαν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Απόντες παραμένουν oι νεαροί Παύλος Καινουργιάκης και Θανάσης Σιτμαλίδης, οι οποίοι αγωνίστηκαν την Τρίτη (17/11) στην ήττα της Εθνικής Νέων από τη Γαλλία.

Στον τομέα των τραυματιών ο Γιάννης Αποστολάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης, καθώς ξεπερνάει τις ενοχλήσεις του από την κάκωση που είχε υποστεί στη γάμπα, συνεπώς αναμένεται να προλάβει να είναι διαθέσιμος για το ματς με το Τριφύλλι.

Από την άλλη, για ακόμα μια μέρα ακολούθησαν πρόγραμμα φυσιοθεραπείας οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Κέναν Κόντρο και Νίκος Χριστογεώργος, συνεπώς μένει να φανεί από τις επόμενες προπονήσεις εάν κάποιος εξ αυτών θα προλάβει τον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου.

Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ο Κροάτης στόπερ είχε ένα χτύπημα στη φτέρνα και ο Βόσνιος φορ υπέστη κάκωση στον τετρακέφαλο ύστερα από σύγκρουση με τον Χουτεσιώτη, ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας πριν ένα μήνα υπέστη κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ύστερα από σύγκρουση με τον Μορέιρα, στο ματς με την Καλαμάτα, στη Νίκαια.

Το πρόγραμμα των Κρητικών περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (19/11), στις 11:00.