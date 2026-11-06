Δείτε την ώρα και το κανάλι των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, καθώς και των εκπομπών του Gazzetta.

Παρασκευή (6/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τους Galacticos by Elabet (13:30) με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί το QnA της ΑΕΚ (15:45). Στις 18:30 το Magazino Gazzetta και τέλος το Gazz Floor, όπου θα σχολιαστεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (23:00).

Μπασκετικό ενδιαφέρον έχει η σημερινή ημέρα με την Μπεσίκτας να αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις Καουνας (19:00, Nova Sports 4), τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21:15, Nova Sports Prime), και λίγο αργότερα η Βίρτους Μπολόνια την Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports Start). Η βραδιά κλείνει με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρτιζάν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Nova Sports 4).

Στο ποδόσφαιρο, το Αμβούργο θα φιλοξενήσει τη Γκλαντμπαχ (21:30, Nova Sports 3) και η Βενέτσια την Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 2). Στις 22:00 η Σεβίλλη του Βλαχοδήμου θα αναμετρηθεί με την Αλαβες ( Magenta Sport 3 League) και την ίδια ώρα η Έβερτον με την Κοβέντρι (Nova Sports).

Τέλος, όσον αφορά το τένις, η Μαρία Σάκκαρη θα έρθει αντιμέτωπη με την Αλιαξάνδρα Σάσνοβιτς (11:30, Nova Sports 6).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: