Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
Παρασκευή (6/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τους Galacticos by Elabet (13:30) με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί το QnA της ΑΕΚ (15:45). Στις 18:30 το Magazino Gazzetta και τέλος το Gazz Floor, όπου θα σχολιαστεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (23:00).
Μπασκετικό ενδιαφέρον έχει η σημερινή ημέρα με την Μπεσίκτας να αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις Καουνας (19:00, Nova Sports 4), τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21:15, Nova Sports Prime), και λίγο αργότερα η Βίρτους Μπολόνια την Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports Start). Η βραδιά κλείνει με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρτιζάν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Nova Sports 4).
Στο ποδόσφαιρο, το Αμβούργο θα φιλοξενήσει τη Γκλαντμπαχ (21:30, Nova Sports 3) και η Βενέτσια την Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 2). Στις 22:00 η Σεβίλλη του Βλαχοδήμου θα αναμετρηθεί με την Αλαβες ( Magenta Sport 3 League) και την ίδια ώρα η Έβερτον με την Κοβέντρι (Nova Sports).
Τέλος, όσον αφορά το τένις, η Μαρία Σάκκαρη θα έρθει αντιμέτωπη με την Αλιαξάνδρα Σάσνοβιτς (11:30, Nova Sports 6).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Αλιάξανδρα Σάσνοβιτς - Μαρία Σάκκαρη (12:30, Novasports Start)
- Galacticos by Gazzetta (13:30, Gazzetta Youtube)
- ATP Masters 1000 Παρίσι, Προημιτελικά (15:00, Magenta Sport 6)
- QnA by Gazzetta (15:45, Gazzetta Youtube)
- Σοφάδες - Κομοτηνή (17:00, ΕΡΤ 2)
- Magazino Gazzetta (18:30, Gazzetta Youtube)
- Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις Κάουνας (19:00, Novasports 4)
- Ντιναμό Δρέσδης - Γκρόιτερ Φιρτ (19:30, Novasports 2)
- Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (21:15, Novasports Prime)
- Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC (21:30, Novasports Start)
- Αμβούργο - Γκλάντμπαχ (21:30, Novasports 3)
- Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Novasports 4)
- Βενέτσια - Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 2)
- Σεβίλλη - Αλαβές (22:00, Magenta Sport League 3)
- Έβερτον - Κόβεντρι (22:00, Novasports PL)
- Gazz Floor by Gazzetta (23:00, Gazzetta Youtube)
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